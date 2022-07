Vaddisznók lepték el Pozsony belvárosát

A rendőrség elkerítette a területet és figyelmeztetett, hogy kerüljék az emberek, főleg a kutyát sétáltatók. Körülbelül 10 vaddisznó telepedett meg a telken, négy anyadisznó és a malacaik. Állatorvos segítségével igyekeznek befogni őket – tájékoztatott a közösségi hálón Jakub Mrva pozsony-újvárosi (Nové Mesto) önkormányzati képviselő.

„A vaddisznók elfoglalják az elhagyott, gazzal benőtt telkeket, főleg ha azon gyümölcsfák is vannak, mint itt is. Amíg a tulajdonos nem tisztítja meg a telket, jól érzik magukat, és élelmet is találnak. Több ilyen területen is tanyát vertek már Kramáren, és portyázni járnak a környékre” – írta Mrva.

A képviselő azt javasolja, a járókelők ne zavarják a vaddisznókat, ne fényképezzék őket, főleg a kutyások kerüljék az ilyen részeket. Ha az állatok nem érzik veszélyben magukat, főleg a kutyák miatt, nem veszélyesek az emberre. Mrva tanácsa szerint aki vaddisznókba botlik, kösse pórázra a kutyáját, várja meg, amíg elvonul a csorda, vagy menjen át az út másik oldalára, biztonságos távolságba.

A Pozsonyi Járási Hivatal erdőgazdálkodási osztálya szerint sok tényező befolyásolja, hogyan alakul a helyzet, hatással van rá, hogy egyre több turista és kutyasétáltató járja az erdős részeket, sokszor szabadon engedve a kutyákat. Mindez zavarja az erdei állatokat.

„Eleinte egyesek még etették is a vaddisznókat, azok persze rászoknak erre, és visszatérnek azokra a helyekre, ahol finomabb falatokat találnak, mint általában az erdőben” – tájékoztatta a TASR-t a járási hivatal. Azt tanácsolja, az emberek ne dobják ki az ételmaradékokat, és kerüljék a találkozást a vaddisznókkal. A hivatal szerint időbeni korlátozást lehetne bevezetni az erdőjárásra, hogy a vadászok ritkíthassák az állományt.

Lakott terület közelében ugyanis a biztonsági előírások miatt nagyon nehéz elejteni a vadat, és korlátozva van a fegyverhasználat.