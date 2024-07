Üldözte, azzal fenyegette volt párját, hogy nyakon szúrja

A rendőrség közlése szerint a szakítás után a férfi több alkalommal is, a reggeli és esti órákban felkereste a nő nyitrabányai (Handlová) otthonát, amikor is különböző vulgáris szavakat kiabált rá. Többször azzal fenyegette őt, hogy egy késsel nyakon szúrja. Miután a férfi nem hagyott fel a fenyegetőzéssel, sőt, már a lakóházba is bejutott, a nő a rendőrségtől kért segítséget.

A nyomozás során kiderült, a férfi hosszú ideje üldözte a nőt, aki megalapozottan féltette életét.

A 29 éves férfit ezért őrizetbe vették, veszélyes fenyegetés miatt indult ellene eljárás. Az ügyben illetékes nyomozó indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését, amelynek a bíróság is helyt adott.