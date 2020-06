Újra beindult az élet a kassai repülőtéren

A központi válságstáb június 6-ai döntése értelmében már 19 országba utazhatunk úgy, hogy visszatéréskor nem kell kötelező 14 napos karanténba mennünk. Ennek köszönhetően tegnap a kassai repülőtéren is elindultak az első nemzetközi járatok. Az újraindulás a Czech Airlines ATR–72-es típusú gépének kora délutáni landolásával valósult meg, összesen 31 utas érkezett Prágából.

Kevés utassal indulnak

Annak ellenére, hogy a tegnapi érkezés és indulás néhány nappal ezelőtt még nem volt teljesen biztos, a repülőtér vezetése szerint már ez a létszám is óriási sikert jelent. „Nagy örömmel tölt el bennünket a repülőtér részleges újraindítása. Ahhoz, hogy visszakerüljünk a régi kerékvágásba, még sok időre van szükség, viszont a légitársaságok pozitív hozzáállásával, a munkatársaink szakértelmével teljes mértékben készen állunk a feladatraˮ – jelentette ki Michael Tmej, a kassai repülőtér vezérigazgatója. Ján Tóth, a csehországi légitársaság igazgatójának elmondása szerint jelenleg heti három alkalommal indul majd repülőgép Kassa és Prága között, azonban reményeik szerint szeptember elsejétől már a régi kerékvágásban, azaz heti 13 járattal fognak működni. „A járatok fokozatos visszaállításával nemcsak Prágába, hanem rövid időn belül Prágából a világ más nemzetközi repülőtereire is eljuthatnak majd az utasokˮ – mondta Tóth.

Szigorú intézkedések

Személyesen is megbizonyosodtunk arról, hogy a repülőtéren szigorú óvintézkedések vannak érvényben. A repülőtér épületébe csak arcmaszkban léphetnek be az utasok, azokat a repülőben és az utasokat szállító autóbuszokban sem vehetik le. Az utasok testhőmérsékletét hőérzékelő kamerákkal és manuálisan, azaz lézeres hőmérőkkel is ellenőrzik, ha a helyzet úgy kívánja. A repülőtér munkatársai arcmaszkban, gumi-kesztyűben és védőpajzsban dolgoznak. A felszállásra várakozó utasoknak kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól. A repülőtér bejáratainál, a mosdóknál és számos más helyen dezinfekciós automatákat helyeztek el, a legfrekventáltabb területeket és felületeket pedig naponta többször fertőtlenítik. Karolína Linhartová, a repülőtér szóvivője szerint az összes helyiséget fertőtlenítették, az épület szellőztető berendezésének filtereit lecserélték, több filtert vásároltak, hogy rendszeresen cserélhessék azokat. „Lehetetlen megjósolni, mennyi utasunk lehet a következő napokban, számuk folyamatosan változik. Pár órával indulás előtt csak 15 utasunk volt, a gépen viszont 17-en ültek. Nagy az érdeklődés, bízunk benne, hogy rövidesen nálunk is minden úgy fog működni, mint régenˮ– zárta a szóvivő.