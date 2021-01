Télen is megfigyelik a madarakat Somodiban

Aki járt már a Szepsi és Rozsnyó közti E58-as főútvonalon, az biztosan megcsodálta a Szlovák-karszt hirtelen kimagasló csúcsait. A gyönyörű, több kilométer hosszan tekergő, elképesztő látványt nyújtó völgyeket, vagy éppen a főútvonal közelében elterülő, európai szinten is egyedinek számító Szádelői-szurdokvölgyet. Annak ellenére, hogy egy valóban lélegzetelállító térségről beszélünk, sokan nem is tudják, hogy a Somodi határában, a főúttól pár száz méterre található mocsarakban és annak környékén nemcsak nyáron, hanem a keményebb téli hónapokban is elképesztően gazdag élővilág rejtőzik.

„Az ornitológiai tevékenységek kezdete egészen 1998-ba nyúlik vissza, amikor a Somodi Madármegfigyelő Állomás négy alapítója megpróbálta befogni az első madarakat. A változatos összetételű élőhely, a Szlovák-karszt lábánál található rendkívül száraz és meleg lejtők, és a nyílt vízfelület tökételes volt erre a feladatra. Már az első befogások után nyilvánvalóvá vált, hogy a somodi mocsaras területen rendkívül gazdag madárfajok élőhelye, melyek egész évben itt tartózkodnak” – mondta az Új Szónak Ľuboš Korytár.

Átfogó vizsgálat

Mivel a napok óta tartó keményebb fagyok miatt a madarak mozgása is megváltozott, a fiatal szakember a napokban újra nekivágott hálóival a madarak befogásának. Elmondása szerint elsősorban az itt megforduló madarak számára, fajára és nemére kíváncsiak, de egy átfogó vizsgálat során – mely az egyedek vérvételét is tartalmazza – a bennük rejlő vírusokat, betegségeket is meg tudják állapítani. „Egy érdekes és komplex folyamatról van szó, mely sok esetben az emberek szemszögéből unalmasnak és egyszerűnek tűnhet. Ez azonban nem így van, a munkatársaimmal az év minden évszakában itt vagyunk. A hálók kifeszítése sem egyszerű feladat, a befogott madarak hálóból való kibogozásához pedig rendkívül precíz kezekre és átfogó szakértelemre van szükség. A madarak téli ellenőrzésekor elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen a fizikai állapotuk, mennyire vannak felkészülve a hideg napokra és hogy egyáltalán képesek-e átvészelni a kemény fagyokat. Persze nem minden madár tartózkodik ebben a térségben, találkoztunk már olyan egyeddel is, amely Oroszország túlsó végéről indult útnak és itt csak megállt egy rövid pihenőre. Ezt elsősorban a madarak lábán található gyűrűkből tudjuk megállapítani, melyet mi is felhelyezünk rájuk, ha egy teljesen új egyeddel találkozunkˮ – közölte lapunkkal Ľuboš Korytár.

Ártalmatlan beavatkozás

Ľuboš Korytár magyarázata szerint az első ránézésre fájdalmasnak tűnő beavatkozás a madarakra nézve teljesen ártalmatlan, a befogott madarakat minimális ideig tartják a kezükben. A helyszínen zajló munkának köszönhetően, különös tekintettel a fészkelő madarakra, meg tudják ítélni a nemzeti park madárpopulációjának állapotát. Az állomás másik célja pedig a madarak tavaszi és őszi vándorlásának nyomon követése, az Európából Afrikába és visszafelé irányló, délkeleti migrációs vonalon.

„Nemcsak az apró énekesmadarak, hanem a ragadozómadarak, a baglyok, a harkályok és a kacsák befogásával is foglalkozunk. Eddig mintegy 130 különböző madárfajt fogtunk be, éves szinten megközelítőleg 18 ezer madarat. Az általunk bérben lévő terület egyébként nemcsak a mi vizsgálati céljainkat szolgálja, hanem az emberekét is, évente több száz érdeklődő, iskolai csoport és egyéb szakember látogat el hozzánk, számukat egy titkos helyen elrejtett lézeres berendezéssel is nyomon követjük. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések sajnos keresztbe húzták a múlt évi terveinket, nemcsak mi lettünk korlátozottabbak a terepen, de a látogatók száma is csökkentˮ

– közölte lapunkkal Korytár.

A somodi állomáson 2020-ban ért véget a Csodálatos madárvilág határok nélkül (Birds of paradise) nevű projekt, melyet az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország 2014–2020 Együttműködési Programból finanszíroztak. A projekt célja az ornitológiai táborok kínálatának bővítése volt a szakemberek és a nagyközönség számára egyaránt, továbbá megközelíthetőbbé vált a helyszín, és sikerült fejleszteni, bővíteni az itt folyó munkához szükséges felszereléseket.