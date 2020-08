Szomszédolás Csallóköz és Pannontáj között – új régiós együttműködés indult

Számos kincset, és felfedezésre váró értéket rejt a Csallóköz és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark, ezeket próbálják megismertetni a határ menti régiókban élőkkel a Csallóköz szíve – Pannontáj program keretében. A tapasztalatcsere és tudásátadás a program egyik pillére, de mobilalkalmazás, vetélkedő és tájékoztató brossúra is készül a kisprojekt alapból lehívott több mint 47 ezer euró támogatásból megvalósuló határon átnyúló projekt keretében. Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere bízik abban, hogy mindkét régió profitál majd az együttműködésből, amelynek legfőbb kedvezményezettjei a lakosok, hiszen ők élvezhetik majd igazán az elért eredményeket. Magyarországon 29 település található a partner natúrparkban, közülük Pannonhalma a legismertebb.

Székely Rita a magyarországi partner, a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület elnöke közölte, hogy a 16 magyarországi natúrpark lefedi az ország területének és településeinek 10 százalékát.

„A natúrpark egy táji együttműködés, amely keretében összefog az adott térség lakossága, önkormányzatai, a vállalkozók és a civilszervezetek, hogy megőrizzék és bemutassák az oda érkezőknek a régió értékeit és érdekességeit” - fogalmazott Székely Rita.

Az egyesület célja a helyi identitás megőrzése, a tájgazdálkodás, a vidékfejlesztés és a szemléletformálás, ezek mentén végzik a tevékenységüket. A turisztikai aktivitások mellett környezeti neveléssel is foglalkoznak, erre példa a natúrpark vetélkedő, amelybe a projekt által jövőre a dunaszerdahelyi fiatalok is bekapcsolódhatnak. Hájos Zoltán emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában hiányzik a natúrparkok kialakításához szükséges jogi keret.

„Pedig igény és hajlandóság is lenne az ilyen együttműködésre” - véli Dunaszerdahely polgármestere.

A most elindult, és jövő tavaszig tartó programot Lelkes Gábor projektmenedzser ismertette. Elsősorban az idegenforgalom szempontjából mutatott rá a kiaknázatlan lehetőségekre.

„A magyarországi vendégek nem mutatnak igényt az itteni fürdőkultúra iránt. Az volt a kiindulópontunk, hogy minél több magyarországi turistát vonzzunk a régióba, ne csak a bevásárlóközpontig, vagy a futballmeccsig terjedjen az érdeklődés. Szlovákiába Csehországból és Lengyelországból érkezik a legtöbb turista, a magyarországi vendégek a harmadikok a sorban, de ők is inkább a tagoltabb domborzatú vidéket keresik, a Tátrát, Fátrát, a Liptói-medencét.

A pályázat célja az volt, hogy létrejöjjön egy élénkebb, színesebb hálózat a határ menti térségek között. A dunaszerdahelyi diákok bekapcsolódhatnak a magyarországi partner által szervezett vetélkedőbe. A csallóközi emberek pedig megismerhetik a Győrtől délebbre fekvő, rendkívül változatos régiót” - fogalmazott Lelkes Gábor.

A projektmenedzser az idegenforgalom fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, rámutatott, hogy Magyarországon fejlettebb a szektor, ennek ellenére Dunaszerdahely is tud újdonságot mutatni a partnernek. Erre példa a készülő, a régió értékeit bemutató mobilalkalmazás, amely itt már működik, a Pannontáj-Sokoró régióban kifejlesztenek egy hasonló, háromnyelvű applikációt. Dunaszerdahelyen négynyelvű kiadványt készítenek a turistáknak, amelyet majd a magyarországi partner látványosságainál is elhelyeznek, így próbálják megszólítani az oda látogató vendégeket. A kerékpáros turisztikáról szóló kiadványokat egy leporellóval egészítik ki, és társasjáték is készül. „Ez is kétnyelvű lesz, a játék kártyáival mélyebb ismeretanyagot szerezhetünk a saját tértségünkről és a szomszédos régióról. Játékosan hívjuk fel a figyelmet az itt elérhető természeti és kulturális kincsekre” - folytatta Lelkes hozzátéve, hogy a covid-19 járvány előtti globális idegenforgalom nem fenntartható, helyette a közeli felfedezni való tájakra kell fókuszálni.

A program tavasszal a dunaszerdahelyi Szent György Napokon zárul, de ahogy Hájos Zoltán kifejtette, ezzel nem ér véget az együttműködés. „Többször találkozunk majd, így elmélyülhetnek az emberi és szakmai kapcsolatok. Adjunk esélyt arra, hogy megismerjük egymást és továbbgondoljuk a projektben rejlő lehetőségeket” - közölte a polgármester. „Sok kincset rejt a határ menti térség, a marketing kampánnyal ezeket az értékeket szeretnénk bemutatni a régióban élőknek” - összegezte a tervet Lelkes Gábor.