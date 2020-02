Szlovákia gázellátása stabil, de az árak nem csökkenek

„A magyar-szlovák gáz interkonnektor kapacitásának kibővítésével, valamint a két ország közötti magasfeszültségű villamos hálózat két pontot történő összekötésével Magyaroszág és Szlovákia között egy teljesen integrált, szűk keresztmetszetektől mentes energiarendszer-kapcsolat létesült. Így ha bárhol a világban baj van az energiaellátással, idehaza biztonságban vagyunk. A két ország energiahálózatainak ilyen típusú, teljes körű összekötése mindkét ország energiaellátás-biztonságát az eddigiekhez képest teljesen új dimenzióba helyezi“ – nyilatkozta az újságíróknak Szijjártó Péter. Azt is elmondta, hogy az összeköttetéssel a kapacitást mindkét irányban 5,3 milliárd köbméterre növelik, az erre következő kapacitás bekötési eljárást pedig már idén nyáron elindítják. „Már az elmúlt héten napi szinten kilenc-tíz millió köbméternyi gázt szállítottunk a két ország között. A gázszállítási kapacitás kibővítésének köszönhetően teljesen megváltozott a pozíciónk, egy regionális jelentőségű, központi tranzitszerepre tettünk szert. Azzal, hogy a Török Áramlat gázvezetéken keresztül 2021 végétől gyakorlatilag nagy mennyiségű gáz érkezik majd délről, mi magyarok az általunk fel nem használt mennyiséget Szlovákia irányába kívánjuk szállítani“ – mondta a miniszter.

A gázárak nem csökkennek

Peter Žiga gazdasági miniszter szerint Szlovákia gázellátása stabil állapotban van. „Az Ukrajnát átszelő gázvezetéken évek óta kapjuk a gázt Oroszországtól. A gázkrízis utáni években Csehországgal is kialakítottunk egy visszáramlatot, és az ausztriai Baumgarten összekköttetést is létrehoztuk. 2014-ben a most szóban forgó vezetéket is megnyitottuk, melynek kapacitása 4,5 millió köbméter Szlovákiából Magyarországra, és 1,3 millió köbméter az ellentétes irányban. A most alírt egyezmény a kapacitás 5,3 millió köbméterre való növelését szögezi le mindkét irányban, illetve azt, hogy az a gázmennyiség, amit a magyarok nem használnak fel, a mi vezetékeinken át juttatnak el a szomszédos országokba. Igazából ez annyit jelent, hogy Magyaroszág és Ausztrai között nem kell új vezetékeket építeni, hanem a mi vezetékeinken át fogják szállítani a gázt egymás között“ – mondta a miniszter, aki egyébként úgy véli, hogy a memorandum miatt a földgáz ára valószínűleg nem csökken, hiszen azt egybéként is a világpiaci árak szerint határozzák meg, de az ország energetiakai ellátása minenképp biztonságosabb lesz.