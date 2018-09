Segélyhívó készülék az idős lakosoknak

Vágsellye | Életmentő segélyhívó készülékeket vásárolt a város, hogy az idős lakosok nagyobb biztonságban érezzék magukat. A kulcstartó méretű berendezést és használatát kedden mutatták be a Felső úti nappali foglalkoztató központban.

Koller Erika, a városi hivatal szóvivője elmondta, huszonöt készüléket ajánlanak fel a beteg, segítségre szoruló idős lakosoknak. „Kedvezményes szolgáltatócsomagot rendelt a város a készülékhez. A működtetésével járó költségek egy részét az önkormányzat állja, és havi tizenkét eurót fizet hozzá a felhasználó” – mondta Koller Erika. A segélyhívó és kommunikációs készülék használója nyugodtabban indulhat útnak, és a hozzátartozók is nagyobb biztonságban tudhatják. Ha a használó váratlanul rosszul lesz, az esésérzékelővel ellátott készülék azonnal leadja a riasztást a városi rendőrségnek. A rendőrök akkor is képesek kommunikálni az egyensúlyát vesztett személlyel, ha annak már nincs ereje megnyomni a segélyhívó gombot a készüléken. Helyérzékelő is van a berendezésben, a rendőrök a berendezésről kapott SMS alapján könnyen megtalálják a segítségre szoruló idős embert. Szlovákiában a kilencedik város Vágsellye, ahol SeniAngel segélyhívó készülékeket kínálnak fel az idős lakosoknak.

Négy nappali foglalkoztatóközpont működik a járási székhelyen, három Vágsellye központjában, egy a Vágvecse városrészben, a nyugdíjasokkal 5–9 fős csoportokban foglalkoznak a szociális dolgozók. A város vezetése a központokat látogató nyugdíjasoknak mutatta be elsőként a készüléket és ismertette a felhasználását.