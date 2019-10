Segélyhívó karkötő idős érsekújváriaknak

Rosszullét vagy baleset esetén, amikor a sérült, idős ember nem tud magának segítséget hívni, életmentő lehet a segélyhívó karkötő használata. Az önkormányzat a városi rendőrséggel együttműködve vezetné be az SOS-karkötők használatát. A karkötőt viselő váratlan egészségi probléma, vagy életveszély esetén egy gombnyomással jelzi a városi rendőrség dolgozóinak, hogy baj van. A rendőrök azonnal meg tudják állapítani ilyen esetben a bajba jutott személy tartózkodási helyét. Októberben az idősek iránti tisztelet hónapjában tartott városi rendezvényeken az önkormányzat dolgozói tájékoztatják az érintetteket a segélyhívó karkötő használatáról. A képviselő-testület még idén tárgyal arról az általános érvényű rendeletről, amelyben pontosan meghatároznák a segélykarkötő használatát, illetve bérleti feltételeit. A városi hivatal honlapján arról tájékoztatták a lakosokat, hogy azok az idős érsekújváriak, akiknek a bevétele nem haladja meg a havi 350 eurót, várhatóan hét euró havi bérleti díjat fizetnének. Az 500 eurónál alacsonyabb nyugdíjból élők havonta tizenegy, az 500 eurónál nagyobb bevételből élő nyugdíjasok tizennégy euróért bérelhetnék a segélykarkötőt. Az újfajta szolgáltatást várhatóan jövő év elejétől vezetnék be. Vágsellyén tavaly vásárolt a város önkormányzata huszonöt életmentő segélyhívó készüléket. A kulcstartó méretű eszköz használatát bemutatták az idősek nappali foglalkoztató központjaiban. Kedvezményes szolgáltató csomagot rendelt a város a készülékhez, az üzemeltetési költségek egy részét az önkormányzat állja, a felhasználók havi tizenkét eurót fizetnek. A segélyhívó és kommunikációs készülék használója nyugodtabban indulhat útnak, és a hozzátartozók is nagyobb biztonságban tudhatják. Ha a használó váratlanul rosszul lesz, az esésérzékelővel ellátott készülék azonnal leadja a riasztást a városi rendőrségnek. A rendőrök akkor is képesek kommunikálni az egyensúlyát vesztett személlyel, ha annak már nincs ereje megnyomni a segélyhívó gombot a készüléken.

Helyérzékelő is van a berendezésben, a rendőrök a berendezésről kapott SMS alapján könnyen megtalálják a segítségre szoruló idős embert.