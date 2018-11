Porig égett a Roland kávéház

Fél négy után riasztották a tűzoltókat a pozsonyi karácsonyi vásárba, kora estére sikerült eloltani a feltehetően propán-bután palackok robbanása miatt keletkezett tüzet. A tűz okát még vizsgálják. Zuzana Onufer, a főváros szóvivője közölte, a palota előtti bódék – ahol rendszeresen kínálnak forró italokat és ételeket a karácsonyi vásár ideje alatt – nem tartoznak a vásárhoz, nem kötöttek szerződést a fővárossal a vásáron való részvételről. Matúš Vallo, Pozsony új főpolgármestere a közösségi portálon közzétett bejegyzésében a magisztrátust tette felelőssé a történtekért. A tűz miatt szerdán kiürítették a Fő teret és környékét, és lezárták a vásárt, de tegnap már újra várták a látogatókat a karácsonyi standokhoz. A karácsonyi vásárra ugyan nincs hatással a tűz, a főváros azonban szegényebb lett egy műemlékkel, a lakosok és a turisták pedig már soha nem térhetnek be a népszerű kávéházba.

Felkapott cím volt

„Nemcsak a Roland kávéház, hanem a korábban itt állr épület története is érdekes” – mondta Brogyányi Mihály idegenvezető. „Évszázados múltra tekint vissza a Fő tér és a Halász-kapu utca torkolatánál található terület, amely a középkortól az Auer patrcíus család birtoka volt. A mohácsi vész után az Auer-házban szállt meg Mária királyné, második Lajos özvegye” – folytatta Brogyányi. A tizenhetedik században templom híján itt tartották az evangélikus közösség istentiszteleteit. Az 1840-es évektől már bank működött az épületben, amely 1893-ban a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank tulajdonába került. Az 1869-ben Bécsben megalapított intézet számos beruházást finanszírozott a történelmi Magyarországon. 1906-ban lerombolták az épületet, helyén 1911-re felépült az új, ötszintes szecessziós palota. Az elmúlt évtizedekben többször felújították a Roland-szökőkúttal szemben álló patinás épületet, amelynek egyik dísze volt a Roland kávéház.

- TASR-felvétel

Törzshely lett a kávéház

Ma már Roland-palotaként is ismert az épület. Itt kapott helyet a Roland kávéház, amely mintegy hetvenéves történelme során a fővárosi lakosok, közjogi méltóságok és az ide látogató turisták egyik kedvelt helye lett. A kávéház a palota előtt álló Roland-szökőkútról kapta nevét, a helyzet iróniája, hogy a szökőkút egy pusztító tűz vészt követően épült. „A rendszerváltás után vált igazán elegáns kávéházzá” – mondta az idegenvezető. A negyvenes években megnyílt kávéház történetében is akadtak sötétebb időszakok, a kilencvenes évek végén például úgy tűnt, hogy elbúcsúzhatunk a földszinten és az első emeleten üzemelő kedvelt találkozóhelytől. Az épület tulajdonosa csődbe ment és 1996 szeptemberében felmondta a Roland kávéház és étterem bérleti szerződését. A pozsonyi lakosok azonban nem voltak hajlandók ilyen könnyen elbúcsúzni a törzshelyüktől, és a lakossági nyomásnak köszönhetően végül visszaköltözhetett a kávéház a jól ismert címre. Ezután a Kooperatíva biztosítótársaság megvásárolta és teljesen felújította a palotát. Restaurálták a kávéház mozaikjait, kicserélték a padlót és a csillárokat, szecessziós bútorokkal rendezték be a mintegy százötven személyesre bővített kávézót és éttermet, ahol már a pincehelyiségekben is fogadták a vendégeket. 2007-ben közel háromévnyi kényszerszünet után Rudolf Schuster akkori köztársasági elnök Pozsony és Bécs korábbi polgármesterével, a biztosítótársaság, valamint az Óváros önkormányzatának vezetőjével közösen újra megnyitotta a Roland kávéházat. A kávéház és étterem a Slovakpubs hálózat tagjaként üzemelt.

Kempelen sakkgépe – rossz ómen

Az étteremben nemcsak a kávéillat fogta meg a vendégeket, a gyönyörű belső terei is megcsodálhatták az ide betérők. Az átépítés után Bártfay Tibor szobrászművész Pegazus bronzszobra a lett a beltér egyik meghatározó eleme. Pozsony több pontján, de egyebek mellett a Koromi Jókai Színházban is találkozhatunk a 2015-ben elhunyt szobrászművész alkotásaival. „Egy másik érdekesség volt a kávéházban a Kempelen Farkas által építetett sakkautomata másolata. A kávéházban kiállított darab ugyan nem működött úgy, mint a legendás sakkozógép, a Török, de ugyanúgy nézett ki. A gép eredetije szintén egy tűzvészben veszett oda, a tizenkilencedik században, az amerikai Philadelphiában” – mondta Brogyányi Mihály. Az idegenvezető hozzátette, megdöbbentette és nagyon elszomorítja a szerdai tűzeset.