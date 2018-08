Panaszkodnak az írekre Szencen

Szenc | Visszatértek az ír turisták a Napfényes-tavakhoz. Idén jóval több karaván érkezett a kempingbe, mint az előző években, lovas rendőrökkel próbálnak rendet tenni a hangoskodó vándorok között.

Évek óta népszerű az ír turisták körében a szenci üdülőhely, nyaranta több tucat modern és drága lakókocsival érkeznek a fürdővárosba. Gyakran hangoskodás és rendbontás kíséri többnapos ottlétüket. Idén a szokásosnál is több karaván érkezett, mintegy száznegyven lakókocsival körülbelül négyszáz ír csavargó táborozott le a kempingben. „Ők mások, mint a többi turista, kevésbé alkalmazkodók, temperamentumosabbak, de a rendfenntartó erőkkel közösen igyekszünk kézben tartani a helyzetet” – nyilatkozta lapunknak Róbert Podolský, a Szenci Idegenforgalmi Szervezet (SCR) igazgatója. „A Szenci Idegenforgalmi Szervezet a nyári szezon előtt szerződést kötött egy magán biztonsági szolgálattal és megegyeztek a városi rendőrökkel, valamint a járási rendőr-kapitánysággal, hogy közösen felügyelik a rendet, ha újra Szencre látogatnának az írek” – olvasható a város honlapján. Sok turista és helyi lakos is panaszkodik a zajos tömegre, a vendéglők és a büfék üzemeltetői is elégedetlenek. „Reggelig nem aludtunk, hajnali 3-kor tűzijátékot rendeztek, nekik mindent szabad?” – tette fel a kérdést egy lakos a közösségi portálon. Az utóbbi napokban több rendőr teljesített szolgálatot az üdülővárosban és lovas járőrök is felügyelték a helyzetet.

Podolskýtól megtudtuk, már nem sokáig maradnak az ír csavargók Szencen, csütörtökön tábort bontanak. A város a jövőben nem engedélyezné, hogy a Napfényes tavaknál táborozzanak a csavargók, illetve megoldást keresnek arra, hogy rendbontás esetén hogyan küldhessék el a turistákat.