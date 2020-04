Összefogással készülnek a védőpajzsok

A Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda igazgatója, Hamar Mónika néhány nappal ezelőtt a televízióban látott egy bejátszást arról, hogy háromdimenziós nyomtatóval készítenek arcvédő pajzsot az egészségügyi dolgozóknak. Mivel az iskolában is van ilyen nyomtató és jelenleg kihasználatlanul áll, felvette a kapcsolatot az Admasys céggel, hogy rendelkezésére bocsássa a nyomtatót, ahol már két héttel ezelőtt elkezdték az alkatrészek gyártását az arcvédő pajzsokhoz.

Több nyomtató dolgozik

„Iskolánk tavaly elnyerte a legaktívabb külhoni iskola címet, és a magyar oktatásügyi minisztériumtól 200 ezer forint támogatást kapott, amelyen 3D-s nyomtatót szerettünk volna vásárolni. Az elnyert összeg nem volt elég erre, ezért az Admasys vállalat támogatásával tudtuk megvenni a nyomtatót. A cég segítségét szerettem volna viszonozni azzal, hogy az iskola kölcsönadja a nyomtatót, hogy minél több alkatrész, illetve védőpajzs készülhessen. Közben felszólítottam a város több intézményét, hogy ahol van ilyen nyomtató, csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Már a vágsellyei szlovák Murgaš alapiskola és a városi szabadidőközpont is bekapcsolódott. Célunk, hogy elsősorban a helyi orvosoknak, nővéreknek segítsünk, majd a környékbelieknek is szeretnénk adni a pajzsokból” – nyilatkozta az iskola igazgatója.

Aki tudja, segíti a munkát

Kőrös Lajos, a vállalat alkalmazottja elmondta, március közepén kezdték el az alkatrészek nyomtatását. Az alapiskolától kaptak több csomag, a régi írásvetítőhöz használt fóliát, az került rá a kinyomtatott fejpántokra. Egy helyi lakos gumit adományozott, az összeszereléshez szükséges csavarokat és a kényelmesebb viseletet nyújtó szivacsot megvásárolta a cég. „A közösségi médiában megosztott információknak köszönhetően hamar híre ment, hogy ezzel foglalkozunk. Eddig száz arcvédő pajzsot osztottunk szét, és további százra van igény, azok elkészítése folyamatban van. Nemcsak a helyi egészségügyi intézmények kaptak belőle, hanem például Komáromba, Lőcsére és Iglóra is küldtünk. Jelenleg az összes nyomtató csak az alkatrészek nyomtatására van állítva. Nagyjából másfél óra alatt készül el egy, majd össze is kell szerelni a pajzsokat, ezért a családtagjaink is besegítenek” – mondta el Kőrös Lajos. A szakember kifejtette, most látni, milyen hasznos dolog a háromdimenziós nyomtatás, hiszen bárhol, bármikor lehet használni, nem kell hozzá műhelyt, gyártósort létesíteni. Ezzel a módszerrel például tüdőventilátorok alkatrészeit is elkezdték már gyártani. „Láttam már olyat is, hogy a könnyűbúvárok által használt maszkokhoz gyártottak 3D-s alkatrészeket. Ezek felhasználásával olyan berendezést készítettek, amelyek a lélegeztetőgépeket helyettesíthetik. Nemrég a cégünk Facebook-oldalán egy illető azt írta, a háromdimenziós nyomtatás szerinte amolyan úri huncutság, felnőtteknek való játék. Amikor viszont meglátta a bejegyzést az arcvédő pajzsokról, azonnal elnézést kért” – tette hozzá a cég alkalmazottja.