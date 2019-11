Oktató-nevelő komplexum konténerből

Ezzel megvalósul a hodosiak régi álma egy egységes, zárt oktatási-nevelési komplexumról, ahol az ovisok az iskolásokkal együtt élvezik a terület adta előnyöket. Az iskola épülete mellett időközben tornaterem is épült, szintén konténeres megoldással.

„Mi szeretjük a konténereket, mert nemcsak gyors megoldást kínálnak elfogadható áron, de magukban hordozzák a továbbfejlesztés lehetőségét is” – mondta Szabó Katalin alpolgármester.

Már az iskola tervezésekor, majd az építésekor arra is gondolt az önkormányzat, hogy olyan megoldást választanak, amely szükség esetén tovább bővíthető, hiszen a falu lakossága növekvő tendenciát mutat és a jelenlegi négyosztályos – két szlovák, két magyar –, földszintes iskolaépület egy-két éven belül kevés lesz.

– magyarázta Balódi László polgármester.

Erre valószínűleg a közeljövőben szükség is lesz, hiszen több új lakópark megépítését tervezi a község. A költségmegtakarítás mellett a konténeres építkezés legnagyobb előnye az idő, hiszen maga az építkezés csak pár hétig tart. Azt, hogy a konténeresiskola-projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, egyrészt az elégedett gyerekek és szüleik, másrészt a szakma, illetve más községek polgármestereinek az érdeklődése is bizonyítja.

Az iskolától csak pár méterre levő magyar óvoda a hetvenes években épült. 36 gyerek látogatja, és már régen megérett a teljes körű felújításra. Háromszori sikertelen próbálkozás után idén sikerült elnyerni a Környezetvédelmi Alap támogatását, amely 170 ezer eurót hagyott jóvá a felújításra.

„A pályázatra benyújtott felújítási projekt teljes költségvetése több mint 209 ezer euró volt, de a hiányzó közel 50 ezer eurót is sikerül előteremteni a tartalékalap felhasználásával, de az óvodások szülei is nagyban besegítenek. Nem utolsósorban a közbeszerzést megnyerő kivitelező Royal Building Kft. is jóval több munkát végez el, mint amennyire a szerződés kötelezi”