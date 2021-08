Mindenki számára példaképek a somorjai tűzoltók

Szlovákia legrégebbi önkéntes testületeinek egyike a somorjai, amelyet 1873-ban alapítottak. A küldetésük azóta sem változott, a környezet, a géppark azonban jelentősen, ami nagy előnyt jelent az új idők új kihívásaiban. A somorjai nemcsak a legrégebbi, hanem a legjobban szervezett testületek közé is tartozik. „Ennek az lehet a titka, hogy elődeink jó alapokra helyezték a tűzoltóságot. A mi feladatunk, hogy az ő eszméik szerint folytassuk a munkát. Az aktív tagság nélkül nem tudnánk ilyen szinten működniˮ – mondta a közel száztagú testület parancsnoka, Ürge Lajos.





Sokrétű tevékenység

Négy csoport van a testületben, a növendékek és az aktív bevetési egység mellett fúvószenekaruk és hagyományőrzőző csoportjuk is van. Jelenleg kevesen vannak az ifjúsági csoportban, a pandémia az utódnevelésnek is ártott. Pedig fontos a felkészítés, aminek köszönhetően a bevetési egységet a helyben nevelkedett fiatalokkal tölthetik fel. A gyerekek már 6 éves kortól megismerkednek a tűzoltás alapjaival, elsajátítják az előírásokat és azt, hogy hogyan kell dolgozni a tömlővel. „Nyitrán egy országos bajnokságon bemutatót tartottunk a gyerekekkel és egy szakembernek is feltűnt, hogy a hétéves gyerek mennyire tudja, hogy a tömlő melyik oldalán közlekedik, hogyan viszi, merre tekeri, ezért bennünket emelt ki példaként” – meséli büszkén Ürge Lajos. A bevetési egységben 18 és 60 év közötti önkéntesek dolgoznak, jelenleg mintegy harmincan segítik a hivatásos egység munkáját. A fúvószenekart 1975-ben alapították, most ez is utánpótlás-hiánnyal küzd, de orvosolják a problémát. A testület téríti a fiatal fúvósok zeneiskolai költségeit, ezzel is igyekeznek motiválni a zenészeket. Egy határon átnyúló projekt gyümölcseként hagyományőrző szekció létesült. Ők a tűzoltószertárba gyűjtött régi eszközökkel foglalkoznak. Somorján ugyan nem maradt az eredeti eszközökből, mert azokkal a környékbeli testületeket látták el, de az elmúlt években több archív darabot, létrát, lajtos kocsikat és fecskendőket is beszereztek. Ezeket nemsokára már nemcsak a bemutatókon, hanem egy állandó kiállítás részeként is megtekintheti a közönség a folyamatosan bővülő, szépülő tűzoltószertárban.





Profi géppark

Gyerekmesébe illő kép fogad a felújított tűzoltószertár udvarán, ahol egymás mellett sorakoznak a tűzoltóautók. A technika ugyan drága, de a testületben mindent megtesznek a felszerelés fejlesztéséért. Ha kell, darabokra szednek egy kiszuperált autót, hogy új életet leheljenek bele, és baj esetén a lehető leggyorsabban tudjanak segíteni. A megfelelő felkészültséget a város is támogatja. Az államtól eddig három autót kaptak, ezek közül kettőt teljesen újjáépítettek és felszereltek. A legmodernebb autóból nem hiányzik a hőkamera, a defibrillátor, a feszítővágó, a szivattyú, a túlnyomásos ventilátor, valamint egyéb speciális eszközök. A felvízcsatorna miatt két csónakjuk is van, a modern, 12 személyes járművet EU-s pályázatból vásárolták.





10 perc alatt bevetésen

A somorjai önkéntes tűzoltók a helyi hivatásos egységet segítik. „Aˮ kategóriás testületként riasztáskor 10 perc alatt legalább négyfős csapattal kell kivonulniuk a helyszínre. Viszont általában ennek legalább duplája a csapat létszáma. „Ha a bevetési tűzoltóink riasztást kapnak egy rendszeren keresztül, arról is tájékoztatják őket, hogy milyen esethez kell kivonulniˮ – részletezte Ürge Lajos.





Hajóbalesetek, lakástüzek

A Duna közelsége miatt sok hajóbalesetnél is segítettek a somorjai önkéntes tűzoltók, de mint a testület parancsnoka elmondta, leggyakrabban műszaki mentéshez hívják őket, ezt követik a tűzesetek, de raktártüzek, istállótüzek is gyakran előfordultak. Ezenkívül például erdőtűz oltásában is segédkeztek a somorjai tűzoltók. „Az önkénteseket akkor riasztják, amikor nagyobb baj van, tűzesetek, viharkár, esőkár, és akkor, amikor a hivatásos egységnek segítségre van szükségeˮ – avat be a működésbe Ürge Lajos. A pandémia alatt kevesebb volt a bevetés, mivel kevesebbet mozogtak az emberek. A múltba visszatekintve azonban azt vették észre, hogy a mobiltelefonok elterjedésével, valamint a lakosság összetételének megváltozásával nőtt a riasztások száma. „Sokan tanácstalanságukban a tűzoltóktól kérnek segítségetˮ – tér ki a parancsnok a negatív trendre. Amikor valaki azért riasztja a tűzoltókat, mert kizárta magát a lakásából, vagy a kis kedvence nem tud lejönni a fáról, azzal visszaél a tűzoltók hivatásával, és veszélyeztetheti egy másik, súlyosabb bevetés sikerét.





Folyamatos munka

A törvény által megszervezett tűzoltóegység fenntartását a város finanszírozza, ebbe tartozik a műszaki felszerelés, az épület karbantartása, az oktatások lebonyolítása. Látszik, hogy Somorján nem veszik félvállról ezt a kötelezettséget, amiért a testület parancsnoka is hálás a városnak. Ezen kívül megbízásokból, társadalmi rendezvényekből és polgári társulásként az adó 2 százalékának felajánlásából tudják ellátni a sokrétű tevékenységet. „Bízom benne, hogy stabilabbá tudtuk tenni az elődeink által lerakott alapokat, műszaki és állományi szempontból egyaránt” – zárta Ürge Lajos.