Megrongálták Jakoby Gyula kassai festőművész szobrát

A festőművészt ábrázoló, bronzból készült életnagyságú szobor a kassai katedrális árnyékában, az Erzsébet utca (Alžbetina ulica) keleti végében található. A megrongált szobrot a városi rendőrség már kedden reggel elkerítette, de még nem tudni, hogy mikor javítják meg.„A szobor jobb lába jócskán meghasadt, a talpazata pedig kiszakadt a járda betonnal rögzített kövei közül” – tudatta lapunkkal Slavomír Pavelčák, a városi rendőrség parancsnok-helyettese. Miroslav Sambor, a kassai magisztrátus kommunikációs osztályának szakembere szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, hogy a városi rendőrség már megszerezte az utca sarkán található térfigyelő kamera felvételeit, sőt mi több, egy szemtanú vallomásával is rendelkeznek, de még vizsgálják az esetet. „Az eddigi információk szerint azt látjuk a legvalószínűbbnek, hogy egy fuvarozó cég furgonjával valaki véletlenül nekitolatott a szobornak, melynek következtében több helyen is megrongálódott” – mondta Sambor. Azt, hogy ki fedezi a helyreállítás költségeit, egyelőre nem tudni, viszont az is meglepő, hogy Bartusz György, a szobor alkotója csak tegnap szembesült a hírekkel, amikor felkerestük őt, hogy az ő véleményét is kikérjük az esetről. „Ezek a hírek hozzám el sem jutottak, de még ma kimegyek, hogy megnézzem, mi a helyzet” – nyilatkozta lapunknak Bartusz.

Ki volt Jakoby Gyula?

Jakoby Gyula (Kassa, 1903. március 28. – Kassa, 1985. április 15.), kassai születésű magyar festőművész a szlovákiai festészet egyik legjelentősebb alkotója, akit a művészettörténet ‘kassai remeteként’ is emleget. 1923-ban Krón Jenő kassai szabadiskolájában, majd 1926 és 1928 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol mestere Réti István volt. A második év után azonban visszatért Kassára, s ettől fogva egészen haláláig itt élt és dolgozott. 1938-tól 1944-ig tagja volt a Kazinczy Társaságnak, 1945-től 1949-ig a Svojina, majd 1944-től a Csehszlovákiai Képzőművészek Szövetségének. Művei az összes jelentős szlovákiai közgyűjteményben, és némelyik magyar múzeumban is megtalálhatóak.

Bartusz György egészalakos, életnagyságú, az idős mestert megtörten ábrázoló bronzszobrának gipszváltozata eredetileg még Jakoby életében, 1980-ban készült. Két évvel később bronzba öntötték, és felállították a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum udvarán (a múzeumot egyébként 1991-ben Jakoby Gyuláról nevezték el, és ott állandó kiállítása létesült). Ezt a szobrot helyezték el aztán az Szathmáry György utcában a Szent Erzsébet székesegyházhoz közel eső szakaszán, 2000-ben.

A lényegében csak a statikai egyensúlyt biztosító talpon álló szobor valósággal beleolvad a sétálóutca járókelőinek forgatagába, érzékletes jelentést adva magas művészet és a ‘köz’ sokszor jobbára utópikus összeolvadásának.