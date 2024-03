Már működik a város saját komposztálóüzeme Párkányban

Már működik a Téglagyári úton a város új, saját hulladékfeldolgozó és komposztáló üzeme, melyet a Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával tavaly építettek. A beruházás 3.5 millió euróba került, ennek nagy része, 3 millió 300 ezer euró az állami támogatás, öt százalék pedig Párkány önrésze. A költségeknek nagyjából felét teszi ki az építkezés, a másik felét pedig a gépek és a technika beszerzése, megvétele. Az új létesítmény teljesen lefedi a város konyhai és zöldhulladékának feldolgozását, most, márciusban például már a beszállított zöldhulladékot készítették elő további felhasználásra – közölte megkeresésünkre Eugen Szabó polgármester.

Ipari szintű komposztálás

A beszállított ágakat, gallyakat, fa maradékokat ledarálják, aprítják és tárolják, a zöld lombhulladékot, leveleket, lekaszált füvet szintén az üzembe szállítják, miként a konyhai hulladékot is. Ez utóbbit egy speciális géppel szortírozzák és homogenizálják, a keletkezett masszát hűteni is tudja a berendezés. Ezt a háromféle, előkészített hulladékot keveri össze megfelelő arányban a személyzet és adagolja az ún. reaktorba, egy zárt rendszerbe, ahol ellenőrzött hőmérsékleten indul be a lebomlási folyamat. A massza lebomlását padlóba épített légbefúvókákkal is elősegítik a lebomlási csarnokban. Két hét után aztán a keletkezett anyagot külső területen utóérlelik és keverik, többször is, így lesz belőle komposzt – részletezte a működési folyamatokat a polgármester. Éves szinten az üzem 2500 tonna konyhai és zöldhulladékot képes feldolgozni, igény szerint pedig bővíthető és növelhető a kapacitása.

Mindenképp megéri

Igaz, hogy a működéshez szükséges berendezések, a technika beszerzése nem volt olcsó, de hosszú távon mindenképp megéri, hogy Párkány a saját üzemében dolgozza fel és hasznosítsa a saját zöldhulladékát és konyhai hulladékát – véli a polgármester. Már csak azért is, mert például a konyhai hulladékot eddig egy erre szakosodott cég hordta el, 70 kilométeres távolságra, és ez az inflációval, logisztikával, üzemanyagköltségekkel együtt évente 80 ezer eurójába került Párkánynak, az összeg pedig nem csökkent. A zöldhulladékot pedig eddig csak egy kicsi komposztálóban helyezték el, amely viszont nem bizonyult elegendőnek. Arról nem is beszélve, hogy eddig egy 100 tonna teljesítményű helyen dolgoztunk fel 450 tonnát – tehát már a törvényesség határán egyensúlyoztunk. Az új létesítmény tehát minden szempontból hasznos lesz – mondta el lapunknak Eugen Szabó. Az üzemben néhány engedélyeztetés még folyamatban van, de márciusban már két munkatársat is felvettünk, akik a gépekkel dolgoznak – tette hozzá a polgármester.