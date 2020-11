Lélegeztetőgépek a dunaszerdahelyi kórháznak

A Svet zdravia dunaszerdahelyi kórházában kialakított Covid-részlegen harminc ágy van, ezek közül kettőt az intenzív ellátásra szorulóknak tartanak fenn. Bock Sylvia, a kórház igazgatója elmondta, jelenleg az összes ágy foglalt, de egy páciens sem szorul lélegeztetőgépre.

„Különböző állapotban kerülnek a kórházba az emberek. Vannak kevésbé súlyos és közepesen súlyos állapotú páciensek is. Aki kevésbé súlyos állapotban kerül hozzánk, az általában egy hétig szorul kórházi ellátásra, majd szinte tünetmentesen távozhat. Az a páciens, aki intenzív ellátást igényel, hetekig is itt maradˮ – folytatta az igazgató, hozzátéve, hogy ebben a nehéz időszakban csak az egészségügyi személyzet szakértelmére és a műszaki háttérre számíthatnak, amelyet most sikerült fejleszteni.

A Slovnaft vállalat most indult programja keretében országszerte összesen 21 lélegeztetőgépet oszt szét a regionális kórházakba, így került két eszköz a dunaszerdahelyi intézménybe. Ezen kívül fertőtlenítőszerekkel is ellátják a partnereiket és az egészségügyi dolgozókat. Az igazgatótól megtudtuk, hogy a kórháznak megvan a megfelelő számú személyzete a lélegeztetőgépek kezelésére.

„Bár már elmúltam hatvanéves, ilyenre még nem emlékszem. Egyelőre elegendő a felszerelés, de a mi kapacitásaink is végesek. Akár órákon belül megváltozhat a helyzet, romolhat a páciensek állapota, ezért fontos, hogy ilyen segítséget kaptunkˮ – mondta Tóth Ervin, az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvoshelyettese. Tóth Ervin hozzátette, általában azok a páciensek szorulnak mesterséges lélegeztetésre, akiknek valamilyen alapbetegségük is van, például cukorbetegek. „De ez a vírus ennél bonyolultabb, van, amikor egészséges embereket is súlyosan érint, és akár halállal is végződhetˮ – folytatta a kórház orvosa. Bock Sylvia megjegyezte, hogy a mesterséges lélegeztetésre szoruló páciensek között nagy az áldozatok aránya. A betegek ellátása a személyzetet is próbára teszi. „Már a védőruha is sok mindent megnehezít, dupla kesztyűben az egyszerű perifériás érszúrás is problémásabbˮ – mondta Tóth Ervin.

A főorvoshelyettes bízik abban, hogy az új gépeknek köszönhetően is sikerül majd minél kevesebb áldozattal átvészelni a koronavírus-járványt. Ehhez azonban a lakosok fegyelmezettségére is szükség van, erre Bock Sylvia igazgató is rámutatott. A kórházban a PCR-tesztek mellett már antigéntesztelést is végeznek. „Naponta mintegy 200 tesztet végeztünk el, és ezek közül átlagosan 20-25 pozitív volt, tehát tíz százalék körül mozog a fertőzöttek aránya. Előfordul, hogy egy cégben megjelenik a vírus, akkor ide küldik az alkalmazottakat. Más a családtagjait félti és inkább letesztelteti magát. Azt látjuk, hogy kevésbé fegyelmezettek az emberek, és ez a számokon is észrevehetőˮ – jegyezte meg Bock Sylvia. A jövő héttől már napi 8 órában végzik majd az antigénteszteket a kórház alagsorában, naponta reggel 7-től délután 3-ig tart nyitva az állomás.