Kürti Nyitott Pincék: a zamatos borok, ízes ételek és kiváló zene harmóniája

Az élő zene varázsa, a helyi ételkülönlegességek és a szőlőhegyen felbukkanó kedves ismerősök, valamint a kézművesek egyedi portékája tette teljessé a hangulatot. A kóstolópoharakba egyenesen a borosgazdák töltötték a nedűt a vendégeknek, így lehetőség nyílt tapasztalatokat és eszmét cserélni a tavalyi és az idei termésről, az időjárás viszontagságairól.

A szőlő szereti a hőséget

Idén 25 pincészetet nyitottak meg a látogatók előtt. Téglás János polgármester a vendégek közt köszönthette Branislav Becíket, Nyitra megye elnökét is. A szentmisével egybekötött ünnepi megnyitó előtt hagyományos futóversenyt rendeztek és a borkedvelők nagy találkozóján első alkalommal volt lehetőségük a résztvevőknek sétarepülésre helikopterrel. Az ezüst madár a rendezvény egész ideje alatt a fejünk felett körözött. A közönséget a nagyszínpadon az Udvardi Dalárda és Václav Tihamér szórakoztatta, odafent a Rizling pódiumon Fekete Tamás zongorajátékával és Borka Dávid dobjátékával aratott nagy sikert, fellépésüket követően az egyik pozsonyi vendég köszönetet mondott a zenészeknek a nem mindennapi, felejthetetlen élményért. A présházak között az Ismerd meg Európát program szervezői vertek sátrat. Szabó Zsuzsannát az Europe Direct hálózat tájékoztató munkatársát és segítőjét a polgármester, valamint Csókás Judit és Kondé Nagy Mónika projektmenedzserek társaságában találtuk. Nem kis örömünkre az egyre sűrűsödő tömegben éppen Korpás András szőlőnemesítővel, borásszal találkoztunk, aki még csak a kóstolás kezdetén tartott. Annyit azonban elárult, hogy nincs gondja a kánikulával, mert a szőlő szereti a tikkasztó hőséget. „Ha idejekorán érkezik az eső, megrepedezhetnek a szemek. Elégedettek voltunk a tavalyi terméssel, és az idei is jónak ígérkezik. A Nyitott Pincék Napját már nem előzi meg a bírálóbizottság döntése, itt a vendégek a bírák és ők döntik el, hogy melyik bortermelőhöz térnek vissza egy-egy kóstolót követően. Mi tagadás örülnénk már egy kis esőnek is” – tette hozzá Korpás András, akit Zuzana Čaputová nemrég leköszönt köztársasági elnök a Pribina-kereszt II. fokozatával tüntettet ki. Bandi bácsi kérése meghallgatásra talált, mert a késő délutáni órákban finoman szemerkélni kezdett az eső.

Érték és hagyomány tisztelete

Hatalmas kincs birtokában vannak, állítják a kürti gazdák, akik szívvel-lélekkel végzik a szülőktől, nagyszülőktől eltanult mesterséget. Nem titkolt büszkeséggel vallják, hogy mára Kürt az organikus borászat központjává vált az országban, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az ősöktől tanult módon művelik a szőlőt, készítik a bort. A kiváló meszes talaj jól tartja a nedvességet, a szőlőhegyen talán még hosszabb ideig elidőz a nap a szemet gyönyörködtető szőlőültetvények, gondosan felújított présházak láttán. Odalent a nagyszínpadon a Carlington Góra Duo után a The Surf Street, majd a NowEmber lépett színpadra a Tóth Vera Quartet érkezése előtt. A Rizling pódiumon Lukács Líviát a Strings and Croon, majd a Čardáš Gang követte. Az Alibernet pódiumhoz éppen akkor értünk oda, amikor az OneH csapata lépett színpadra és Stugel Tibor hangosításával nagy bulit csaptak. A pódiummal szembeni Bajnok, Gulyás, Szabó, Kanyicska és Helen pincészetekhez több borkóstoló is visszajárt, dicsérték a jól behűtött nedűt. Maradásra késztette őket a zene és a bor kiválósága. Hasonló volt a helyzet a Kasnyik és a Tamašek családi pincészeteknél, ahol egész délután hosszú sorok kígyóztak. Közben a Silver Uragan, majd a Pepes zenekara varázsolt hamisítatlan hangulatot a vendégeknek, majd Peter Adamov lépett színpadra. Az árnyas fák alatt a Trapiti Polgári Társulás tagjai zsonglőrködtek, csalogatták a gyerekeket különféle vidám foglalkozásokra. Visszalátogattunk két év elteltével Mészáros Gábor és Ivona Vančíková fiatal szőlősgazdák, borkészítők standjához is, akik immár kilenc éve biobort készítenek. Hat éve telepítettek új ültetvényt. Kislányuk azóta felcseperedett és az ősszel ismét anyai örömök elé néző Ivona elmondta, a hétvégéiket rendszerint itt töltik, elszántak és eltökéltek, még a nemrég tapasztalt jégeső sem riasztotta őket vissza attól, hogy bizonyítsanak. Fontos számukra a fogyasztók visszajelzése. Új csomagolású és díszítésű palackokban kínálták a boraikat, volt köztük Devín 2022-es, 2023-as évjárat, valamint 2023-as zöldveltelíni és olaszrizling.

Borkonferencia és összefogás

A Nyitott Pincék Napját megelőző pénteken Borkonferenciát rendeztek Kürtön, ennek részleteiről Téglás János polgármester számolt be lapunknak. „Korpás Bandi bácsi a kürti nemesített szőlő keresztezéséről tartott előadást. Részletekbe menően beszámolt az egész nemesítési folyamatról. Arról, hogyan jut el a szőlő attól a fázistól, hogy a magoncot beoltja és beporozza egészen addig, amíg abból elfogadott fajtaminta lesz. A közönség soraiban voltak a magyarországi testvértelepülésünk, Gyermely önkormányzati tagjaiból és a borászokból álló küldöttség tagjai is. Ők ma is itt vannak velünk a szőlőhegyen. Az eseményt az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatta” – tájékoztatott Téglás János. A vendégeket fogadó sátorban találkoztunk Bottyán Szilviával, a 8 Régió Gasztronómiai Egyesület tagjával, aki 2021-ben a Magyarország étele verseny győztese volt. Kürtön gazdagon megrakott sajtállal, mangalica szalonnából, kolbászból készített finomságokkal kínálta a vendégeket. Búcsúképpen betértünk a Török pincészetbe, amely a szőlőhegyre vezető út első letérőjénél található. A rózsaillatú teraszon többen is ráérősen kóstolgatták a borokat. A Nyitott Pincék Napja ünnep, ilyenkor egyetlen gazda sem beszél arról az izzasztó, fáradságos munkáról és megannyi erőfeszítésről, ami a bor készítését megelőzte. Ajándék és jutalom valamennyi kürti szőlőtermesztő és borkészítő számára a vendégek dicsérete és elismerése, illetve az, hogy jövőre is találkoznak a Kürti Hegyközség rendezvényén.