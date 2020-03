Különterem a betegeknek a dunaszerdahelyi kórházban

Csak egy bejáraton, és csak szájmaszkban, vagy sálban léphetnek be a páciensek a Svet Zdravia dunaszerdahelyi kórházba, ahol elkülönített részleget hoztak létre a koronavírus-gyanús pácienseknek.

Jana Fedáková a Svet Zdravia szóvivője közölte, hogy kivételével a kórház valamennyi bejáratát lezárták, jelenleg csak a főbejáraton, a gyógyszertár mellett lehet bejutni az épületbe 5.30 és 18.30 között. Annak, aki este a sürgősségire érkezik, csöngetnie kell. Kizárólag az orrot szájat takaró maszkban, vagy sállal lehet belépni a kórházba, az egészségügyi személyzet figyelmezteti a pácienseket, hogy fertőtlenítsék a kezüket és a covid-19 jellemző tüneteit is ellenőrzik az érkező betegeken. Fedákovától megtudtuk, hogy a sürgősségi betegfogadó közelében kialakítottak egy termet a fertőzésgyanús betegeknek, hogy elkülöníthessék a őket a kórház többi páciensétől, valamint a személyzettől. Emiatt ideiglenesen átköltöztették a gyereksürgősségit, amit most az A blokk földszintjén találnak meg segítségre szorulók, akik a külső bejáratot használhatják. „Az új, önálló részlegen kizárólag a koronavírus tüneteit mutató pácienseket fogadjuk. A helyiség vizuálisan is különbözik a többitől. A kórház területén elhelyezett tájékoztatókkal navigáljuk oda a pácienseket” - folyatta Jana Fedáková.

A hálózat mindegyik kórházát felkészítik a különleges járványhelyzetre, ellenőrzik az egyes részlegeket, válságstáb figyeli a helyzet alakulását, a nyugati és a keleti országrész esetében külön-külön döntenek a rendelkezésekről. Tájékoztatják az egészségügyi dolgozókat arról, mit kell tenni, ha légzőszervi megbetegedéses pácienssel kerülnek kapcsolatba. A szóvivőtől megtudtuk, hogy folyamatos a védőeszköz-ellátás, annak érdekében, hogy az egyes kórházakban elegendő készlet legyen tartalékban. Korábban egy tájékoztató vonalat is létrehoztak, a páciensek a 02/32323838 telefonszámon érdeklődhetnek arról, mit tegyenek, ha felfedezték magukon a fertőzés jeleit. „Egy hét alatt több mint ezer hívást fogadtunk” - jegyezte meg Jana Fedáková. A szóvivő a nyilvánosság felelősségteljes hozzáállását is hangsúlyozta, arra kérve őket, hogy támogassák az egészségügyi dolgozókat, legyenek felelősségteljesek, és empatikusak. (béva)