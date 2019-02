Kerékpárutak épülnek Vágsellyén és Érsekújvárban

Vágsellyén és Érsekújvárban is kerékpárutak építésével tennék biztonságosabbá és környezetkímélőbbé a közlekedést. Mindkét városban a vasútállomás lesz az egyik kiindulópont.

A Kerékpárral az ipari parkba elnevezésű projekt második szakaszában Vágsellye vezetése pályázati úton igényel támogatást egy mintegy kétszázötven állóhelyes parkoló, illetve egy kerékpártároló megépítésére és a vasútállomás környékének a rendbehozatalára.

Az új tervek szerint megszüntetnék az autóbuszmegálló és a vasútállomás közti veszélyes gyalogátkelőhelyeket. A Vágvecse városrészből a Duslo vegyi gyárhoz vezető kerékpárút a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériumtól kapott 1 127 855 euró támogatásból épült meg. A város költségvetéséből 60 ezer euróval járultak hozzá a beruházáshoz. A vegyi gyár közelében rendelőintézet és uszoda van, a vágsellyei lakosok kerékpáron is megközelíthetik ezeket a központokat a 3,5 kilométer hosszú szakaszon. A kerékpárút megépítésének második szakaszában némi forgalommódosítással megoldanák, hogy a vasútállomásról is el lehessen jutni kerékpárral a hídon túli ipari negyedbe. A vágsellyei lakosok elmondták, a helyi alapiskolákat látogató gyerekek közül sokan ebben a tavaszi időben már most kerékpáron indulnak iskolába, a nyugdíjasok közül többen a Vágvecse városrészben lévő kiskertjeikbe mennek kerékpáron a város központjából.

Érsekújvárban is gondot okoz a sűrű gépkocsiforgalom, és a kerékpárutak megépítésével biztonságosabbá válhat a kerékpárosok közlekedése. A város vezetése arról tájékoztatta a lakosokat az önkormányzat honlapján, hogy a tervezett kerékpárút első szakasza a vasútállomástól a Váralja utcáig vezetne. A kerékpárutakat a járdák tervezett felújításával egyidejűleg építenék ki. A vasútállomáshoz közeli Ľudovít Štúr utcában a lakóházak előtti járdák felújításakor szélesítik a járdákat, és az út felőli részen kerékpárutat jelölnek ki. Várhatóan tavasszal kezdik meg a munkálatokat Érsekújvárban. A járási székhelyet sokan a kerékpárosok városaként is emlegetik, elsősorban azért, mert az egyes városrészek közti nagy távolságok miatt elsősorban az idős lakosok közlekednek kerékpáron.

A Nyárhíd utcánál folytatódna a kerékpárút építése egészen a Váralja utcáig, ahonnan a szlovák gimnáziumhoz közeli, a város központjában lévő parkig jutnának el a kerékpározók.