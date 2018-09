Kerékpártartók a kassai buszokon

Kassa | Az európai mobilitási hét alkalmával Kassán is megjelentek az első, kerékpártartóval felszerelt autóbuszok.

A tartóberendezéseket egyelőre csak az Eprestetőre (Jahodná) induló autóbuszokra szerelték fel, melyeket november 4-ig csak a munkaszüneti napokon lehet igénybe venni.

A Kassai Tömegközlekedési Vállalat (DPMK) három berendezést vásárolt meg. „Biztos vagyok benne, hogy az Eprestetőre utazók örülni fognak a fejlesztésnek. Ha beválik a rendszer, azokra az autóbuszokra is felszereljük, amelyek a magasabban fekvő részekre, például a Bankóra vagy Kavacsányra szállítják az utasokat” – nyilatkozta Richard Majza, a DPMK vezérigazgatója. Hozzátette, a kerékpárok felhelyezésében és rögzítésében asszisztens fog segíteni az utasoknak. „Kerékpárral jelenleg csak három megállóban, a Havličkován, az Alpinkán és a Jahodná-chatán lehet fel- vagy leszállni” – közölte Michaela Karaffová, a DPMK szóvivője. Hozzátette, a három kerékpártartóra eddig összesen 5400 eurót költött a vállalat. Bár más városokban már évek óta lehet kerékpárral utazni a buszokon, az ország második legnagyobb városában még most is csak néhány buszon van lehetőség erre. Karaffová szerint ez azért van, mert a berendezéseket tesztelni kell, mielőtt bevezetik őket, holott csupán egy egyszerű kerékpártartók. „Tudjuk, hogy a berendezések felszerelése nagyon egyszerű, de vállalatunknak ügyelnie kell az utasok biztonságára, ezért improvizációnak nincs helye, mindent pontosan ki kell dolgoznunk” – zárta Karaffová.