Jövőre jut pénz a lévai városrészek fejlesztésére

Ján Krtík, Léva polgármestere elégedetten nyugtázta, hogy jelentős összeg jut a járási székhely egyes városrészeinek a fejlesztésére.

Több pénz a helyi adókból

A telek- és az ingatlanadó jövő évi emelésével egymillió euróval több jut a városkasszába. A kommunális hulladék elszállításáért eddig évi 25, mostantól 33,12 eurót fizetnek a lakosok, így 296 728 euróval több bevételhez jut a város. Léván 2020tól tonnánkénti 7 euró helyett tonnánkénti 12 eurót fizetnek a hulladék elszállításáért. A költségvetésből 25 ezer eurót szánnak a szemétgyűjtők nyilvántartására, a csiprendszer bevezetésére. A drágulást megérzik azok a lévai családok is, amelyeknek óvodás és iskolás gyerekeik vannak. A napközi otthonokat látogató gyerekek szülei is többet fizetnek, havi 10 euró helyett jövő évtől havi 15 euró gondozási díjat. Az óvodás gyerekek szülei havi 13 euró helyett 16 eurót fizetnek. Az Európai Szociális Alap támogatásával továbbra is jut pénz a terepmunkások bérére és a roma gyerekek felkarolására, képzésére a belügyminisztériumtól 23 228 eurót kapott a város, a környezetvédelmi minisztériumtól 154 850 euró érkezett Lévára a lakóházak környékének parkosítására.

Léva népszerűsítése

A lévai területi idegenforgalmi központ működésére 14 384 eurót fordítanak, és új propagációs anyagok vásárlására mintegy 25 ezer eurót szánnak a jelentős történelmi nevezetességekkel büszkélkedő városban. Idén nagy sikere volt a gyerekeknek rendezett történelmi kincskereső versenynek, az ismeretterjesztő akció folytatására, amely során a gyerekek és a fiatalok felkeresik Léva nevezetességeit, 12 500 eurót szánnak a büdzséből, a lévai televízió működésére 64 ezer eurót fordítanak. Újabb térfigyelő kamerákat szerelnek fel a városban, az idelátogatók és az itt élők nagyobb biztonságáért, erre a célra 22 800 eurót különítettek el. Az Arriva Nové Zámky Résztvénytársaság helyi autóbuszjáratainak üzemeltetését 474 ezer euróval támogatja a város és 9 ezer eurót fordítanak a roma gyerekek ingyenes iskolába szállítására a László majorból. A zöldterületek, parkok karbantartására 2020-ban 30 ezer euróval többet fordít a város, 561 ezer eurót. A sportéletet a városban 985 ezer euróval támogatja az önkormányzat, kulturális rendezvényekre 576 ezer eurót különítettek el. Léva egyes városrészeiben fejlesztik az internetes hálózatot. A Beva Istota alacsony komfortfokozatú menhely működését 6 ezer euróval, a rászorulók nappali központját 4600 euróval támogatja a város, a szociális ételosztó üzemeltetésére 12 ezer eurót szánnak, az egészségkárosultak szociális taxijának működését 10 300 euróval támogatják a büdzséből, támogatják továbbá az ételkihordást.

Utak és járdák felújítása

Léva Hontvarsány városrészében utak és járdák felújítására 22 200 eurót fordítanak, újabb utak és járdák megépítéséhez szükséges tervek kidolgozására 20 ezer eurót fordít a város. A hontvarsányi kastély felújítását 15 ezer euróval támogatják. A Juhász Gyula Alapiskola tornatermének felújítására, a tervek kidolgozására 16 150 eurót különítettek el a büdzséből. Léva Hontkiskér városrészében a közvilágítás felújítása 17 400 euróba kerül.

Az új lévai parkolók megjelölésére, új közlekedési jelzésekre is gondolt a város vezetése a büdzsé jóváhagyásakor. A 2020-as költségvetést egyhangúlag szavazta meg a járási székhely képviselőtestülete.