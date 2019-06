GALÉRIA: Golflabda nagyságú jégdarabok hullottak az égből Kassán

A hirtelen jött, csupán néhány percig tartó felhőszakadás komoly károkat okozott a keleti nagyvárosban. Az erős szél több fát kicsavart a földből, de komoly károk keletkeztek azokban a gépjárművekben is, amelyek a golflabda méretű jégdarabokkal érkező égszakadás során a szabad ég alatt álltak. A közösségi portálokat szinte ellepték a viharról és a megrongált gépjárművekről, betört szélvédőkről készült felvételek.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) közleménye szerint a napok óta tartó kánikulát - ha csak ideiglenesen is - egy hirtelen jött hidegrfont szakította meg, mely északnyugat felől érkezett az ország keleti részébe. „A lehűlés főleg az ország keleti és északi részében észlelhető, ahol a maximális nappali átlaghőmérséklet pénteken és szombaton legalább 10 Ceslius fokkal kevesebb lesz, mint szerdán. Vasárnap azonban újabb felmelegedés várható, az ország túlnyomó részében legalább 30 Celsius fokra kell számítani” – olvasható az SHMÚ közleményében. Míg az elmúlt napokban tapasztalt forróság a legtöbb ember számára elviselhetetlennek tűnik, az SHMÚ szerint Európa nyugati részében még ennél is rosszabb a helyzet. „A hozzánk érkezett hidegfront néhány országot, köztük Franciaországot vagy Spanyolországot egyeltalán nem ériinti, ezért azokban a térségekben a hét végéig még nagyobb forróságra lehet számítani. Az ottani meteorológiai állomások szerint a 40 Celsius fokos nappali hőmérsékletetet is átléphetik, sőt Németországban, Portugáliában és Olaszországban már az abszolút júniuisi nappali rekordok is megdőlhetnek” – jelentette ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet.