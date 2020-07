Felfüggesztik a Czeglédi Péter Református Gimnázium működését

„Rendkívül érzékeny témáról van szó, védeni szeretnénk a gimnázium munkatársait, a diákokat és a velünk együttműködő érintetteket, ezért egyelőre nem szeretnék már más lapnak nyilatkozni. A Ma7 munkatársának már elmondtam, hogy 2015-től éves szinten 40-50 ezer eurós hiánnyal küzdöttünk, és olyan év is volt, amikor zárolták az iskola számláját. A pedagógusok, a nevelők és az alkalmazottak bére, plusz az iskolaépület és a kollégium rezsiköltsége, valamint az iskolaépület bérlése együttesen 130 ezer euró veszteséget jelentett volna 2021-ben. Hiába kértünk segítséget az Egyetemes Egyháztól, be kellett látnunk, hogy a helyzet menthetetlen” – mondta Kassai Gyula.

A református lelkész megerősítette azt a hírt is, hogy az alsóbb tagozatokat látogató diákok más iskolákba lépnek át. A Lévai Református Egyházközség presbitériuma még 2010. július 1-jén döntött úgy, hogy az általa alapított és fenntartott négyéves gimnázium vegye fel Czeglédi Péter gályarab lelkész nevét, és 2012-től a lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium új néven, Czeglédi Péter Református Gimnázium néven működött tovább. A lévai közösség szorgalmazására egy ideje már közös udvarban működött a Juhász Gyula Alapiskola, az Eszterlánc óvoda és végül ide költöztették át a Czeglédi Péter Református Gimnáziumot is. A lévai intézménybe 2013-ban 55 diák járt, és 18-an ballagtak el. 2014-ben volt egy törés, amikor a Lévai Református Egyházközség úgy döntött, a nehézségek ellenére támogatja a gimnázium vezetését és arra biztatta a pedagógusokat, mindenképpen indítsanak első évfolyamot, őrizzék meg a hagyományt és a folytonosságot. A felvételi vizsgán tizenketten vettek részt, végül csak három diákot írattak be a református gimnáziumba.

A Czeglédi Péter Református Gimnáziumban lévai, érsekújvári, dunaszerdahelyi és komáromi járásbeli diákok tanultak. A legközelebbi református gimnázium Rimaszombatban van.