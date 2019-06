Érsekújvár kulturális főváros lesz

Filozófiai fesztivál és környezetvédelem

Pavel Strážay a Lég(új)vár projekt programigazgatója részletesen ismertette a győztes projektet, illetve azt, milyen sokszínű kulturális programmal mutatkozik be a város a KULTÚRA VÁROSA 2020 győzteseként.

Június 7-én a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár épületében zajlott a KULTÚRA VÁROSA 2020 döntője. Érsekújvár, Igló és Ólubló került az élmezőnybe a szakmai bizottság értékelése alapján. A győztes érsekújvári projekt a Vzdušné zámky, magyarul Lég(új)vár nevet kapta. Érsekújvár már egy évvel korábban is minőségi pályázattal szállt versenybe, de akkor Selmecbánya megelőzte. A KULTÚRA VÁROSA projektet két éve hozta létre a Művészeti Alap, hogy ilyen módon is támogassa a kortárs művészet és a hagyományos kultúra különböző formáinak a népszerűsítését. Érsekújvár önkormányzata a felkészülésre 10 000 eurót, a megvalósításra 300 000 eurót pályázott meg, és húsz százalékos önrészt vállalt fel. Klein Ottokár beszédében hangsúlyozta, büszke arra, hogy az érsekújvári csapat a tavalyi sikertelen pályázatot követően egy teljesen új programot dolgozott ki. „Minden város valamitől különleges. Érsekújvárnak gazdag történelme van, bár a múltból sok történelmi látnivaló nem maradt, de sok olyan egyedülálló helye van, amely más városoktól megkülönbözteti. Különleges lesz a 2020-as év. Lehetőséget kaptunk megmutatni a város értékeit, különféle rendezvényekkel egyesíteni az itt élőket, életet vinni városunk utcáira, tereire, de leginkább megismerni önmagunkat” – hangsúlyozta Klein Ottokár.



Kassák napok is lesznek

A projekt megnevezéséről annyit mondott Klein Ottokár, hogy az előkészítő csapat azért választotta a Lég(új)vár címet, mert nagy szükség van a közös álmokra, és azok megvalósítása erős közösségépítő feladat.

A programban szociális, oktató és motivációs átfedések is vannak, megnyitva a kapukat a kölcsönös integrációhoz és az együttműködéshez. Pavel Strážay bevallotta, hogy amikor néhány éve először járt Érsekújvárban, teljesen elvarázsolta a város hangulata, gazdag történelmi múltja és a sokszínűsége. Hazai és külföldi művészek lépnek majd fel a város különféle pontjain, de lesz filozófiai fesztivál és más ismeretterjesztő előadás is, környezetvédelemről, szociális kérdésekről, történelmi eseményekről és alkotóműhelyekbe is várják az érdeklődőket. A program összeállítói nem feledkeztek meg Kassák Lajosról a magyar avantgárd világszínvonalú képviselőjéről, Érsekújvár szülöttéről sem. A márciusra tervezett Kassák napokon kortárs művészek mutatkoznak be a Csemadok-székházban, a koncertekkel tarkított programot a Kassák Lajos Ifjúsági Klub szervezi.

Rengeteg munka vár rájuk

Önkormányzati iskolákat, művészeti iskolát, intézményeket és szervezeteket vonnak be az együttműködésbe Érsekújvárban – hangsúlyozta Klein Ottokár.

A magyar közösség tagjai is jelen vannak a harmincnyolc együttműködő szervezet között. Stugel Tibor a civil szervezeteket tömörítő KultúrKorzó elnöke elmondta, őket is megszólította a város, hogy merjenek nagyot álmodni és javasoljanak olyan programokat, amelyeket a meglévő kínálatuk mellett a várossal közösen tudnak megvalósítani. Stugel Tibor elmondta, minden évben gazdag kulturális ajánlattal állnak a magyar közösség elé, de most lehetőséget kaptak arra, hogy számos más területen is bemutatkozzanak. „A KultúrKorzó az elejétől kezdve úgy fogalmazta meg magát, hogy nem szeretne egy helyen, egy épületben összpontosulni. A város különböző pontjain vagyunk jelen a rendezvényeinkkel. Sok programot javasoltunk, majd a várossal folytatott egyeztetéseket követően derül ki, hogy melyek valósulhatnak meg” – egészítette ki az elmondottakat Stugel Tibor. Danczi József a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke elmondta, örömmel vesznek részt a projekt megvalósításában. Előzetesen annyit tudnak, hogy az érsekújvárban élő magyar közösség számára egy nagyszabású rendezvény készül, amelynek a Csemadok-székház ad otthont. A várossal folytatott egyeztetés után derül ki, hogy milyen hagyományőrző, értékmentő rendezvényekkel tudják még gazdagítani a jövő évi, rendkívül gazdagnak ígérkező programkínálatot.