Ernesztina grófnő levelei a lévai Dobó-kastélyban

Léva | Gazdag programmal várják ma a látogatókat a lévai vár jubileumi ünnepségén a szervezők. A Barsi Körzeti Idegenforgalmi Társulás Bars védjegyével népszerűsíti a térségbeli látnivalókat, és az idegenforgalom világnapja alkalmából ezúttal a vár kerül a figyelem központjába.

A lévai vár első írásos említésének hétszázadik évfordulóján 15 órától barsi népviseleteket mutatnak be a szabadtéri színpadon, Monika Miškovičová Sávová kiállítását hagyományőrző csoportok műsora teszi teljessé. A Dobó-kastélyban 16 órakor Pavel Polka helytörténész mutatja be Zselíz történelmét. Az Ernesztina grófnő levelei című monodrámát ugyanitt mutatják be 18 órától szlovák és 19 órától magyar nyelven. Az 1861-es születésű Breunner-Coudenhove Ernesztina volt Zselíz utolsó grófnője. A levelek által a közönség megismerheti a zselízi uradalom mindennapjait, a grófnő magánéletét, de a történelmi fordulatokban gazdag időszakról is számos információt kap. A lévai várban ezen a napon bemutatják az állandó kiállításokat, a közönséget 15.30-kor, 16.30-kor és 17.30-kor várják a Barsi Múzeum dolgozói csoportos várlátogatásra. A családokat meseelőadásokkal, szórakoztató programokkal szólítják meg a várudvaron. Helyi ételkülönlegességeket kínálnak a vendégeknek, és bemutatkoznak a barsi térség borászai. A vár koncerttermében a nap folyamán kisfilmeket vetítenek a régió nevezetességeiről.

A járási székhelyen működő barsi idegenforgalmi központ tevékenysége a kulturális örökség megőrzésére, valamint a lévai térségben készült termékek népszerűsítésére irányul. Mára Zselíz, Garamkálna, Szántó, Bakabánya (Pukanec) és Bát (Bátovce) is csatlakozott a lévai központ kezdeményezéséhez.