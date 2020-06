Csodálatos élővilág rejtőzik a somodi mocsarakban

Aki járt már a Szepsi és Rozsnyó közti E58-as főútvonalon, az biztosan megcsodálta a Szlovák-karszt hirtelen kimagasló csúcsait. A gyönyörű, több kilométer hosszan tekergő, elképesztő látványt nyújtó völgyeket, vagy éppen a főútvonal közelében elterülő, európai szinten is egyedinek számító szádelői szurdokvölgyet. Annak ellenére, hogy egy valóban lélegzetelállító térségről beszélünk, sokan nem is tudják, hogy a Somodi határában, a főúttól pár száz méterre található mocsarakban egy elképesztően gazdag élővilág rejtőzik. „Az ornitológiai tevékenységek kezdete egészen 1998-ba nyúlik vissza, amikor a Somodi Madármegfigyelő Állomás négy alapítója megpróbálta befogni az első madarakat. A változatos összetételű élőhely, a Szlovák-karszt lábánál található rendkívül száraz és meleg lejtők, és a nyílt vízfelület tökételes volt a feladatok végrehajtására. Már az első befogások után nyilvánvaló volt, hogy a somodi mocsaras területek olyan gazdag madárfajokkal rendelkeznek, melyek egész évben itt tartózkodnak” – nyilatkozta lapunknak Ľuboš Korytár, a kassai Állatorvosi Egyetem Epizootológiai Karának szakmai asszisztense.



Hanyatló szakma

A szakember elmondása szerint az állomást a térségben vándorló és fészkelő madarak hosszú távú megfigyelésének céljából hozták létre. A helyszínen zajló fejlemények alapján, különös tekintettel a fészkelő fajokra, meg tudják ítélni a nemzeti park madárpopulációjának állapotát. „Az állomás másik célja a madarak tavaszi és őszi vándorlásának nyomon követése, az Európából Afrikába és visszafelé irányuló, délkeleti migrációs útvonalon. A madarakat ornitológiai hálókkal fogjuk be. A ragadozók és baglyoktól kezdve a harkályokon és a kacsákon át egészen az énekesmadarakig szinte mindenféle faj befogásával foglalkozunk. Évente megközelítőleg 15–18 ezer madarat fogunk be, és jelölünk meg ornitológiai gyűrűkkel. Ez elég kemény munka, és szakmailag különösen magas szinten kell végezni, hogy a madarak meg ne sérüljenek és ne szenvedjenek. Persze sokszor ez korántsem olyan romantikus, mint ahogy azt sokan képzelik. Nemcsak ideális körülmények között, hanem szakadó esőben vagy tikkasztó hőségben is dolgozunk. Dolgoztam már kemény mínuszokban is, a kesztyű használatát el kell felejteni, mert abban a hálót nem tudjuk rögzíteni és a madarakat sem tudjuk biztonságosan kezelni. Vannak napok, amikor reggel ötkor mínusz három fok van, de délben már közel harminc fokot mutat a hőmérő higanyszála. Ezek a körülmények a közép-ázsiai hegyvidéki viszonyokhoz hasonlítanak, éppen ezért csak nagyon kevesen hajlandóak ezt a szakmát űzni. Végül is csak az internetkapcsolat irodai biztonsága nyújt több kényelmet. És pontosan ez az oka annak, hogy manapság hanyatlóban van a terepen történő ornitológia. A nyugat-európai szakembereket nagyra becsülik, a legjobbakat pedig a tudományos közösségek csillagaiként említikˮ – mondta az Új Szónak a szakember.



Bárki megnézheti

Mint kiderült, a somodi állomást elsősorban faunális és állatgyógyászati kutatásra használják, de fenntartója nagy hangsúlyt fektet a madarak és minden velük kapcsolatos egyedi ismeretterjesztésre is.

„Ez az oka annak, hogy évente több száz ember látogat el hozzánk, az iskolai csoportokat és az egyéni túrázókat beleértve, hogy megfigyeljék és tanuljanak a szakértői munkánkból. Kutatócsoportunk mindezek mellett évente számos rendezvényt is lebonyolít a térségben, hogy tudásunkat másoknak átadva hozzájáruljunk a természet működésének jobb megértéséhez, illetve az emberek és a madarak közti kapcsolatok javításáhozˮ – magyarázta Korytár. A somodi állomáson idén ér véget a Csodálatos madárvilág határok nélkül (Birds of paradise) nevű projekt, melyet az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország 2014–2020 Együttműködési Programból finanszíroznak. A projekt célja az ornitológiai táborok kínálatának bővítése a szakemberek és a nagyközönség számára. A projektnek köszönhetően a helyszín megközelíthetőségét, a madarak megfigyeléséhez és befogásához szükséges felszerelést fejlesztették. A projekt minden egyéb mellett a migrációs szezonban folyamatos szakmai és előadói szolgáltatást kínál a látogatóknak, de a tanösvények kialakításához és bővítéséhez is hozzájárul.