Bombariadó van az összes bíróságon az országban

Alig fél évvel a nemzetközi színtéren is nagy port kavart egyeztetésük után New Yorkban újra találkozott a külügyminiszter, Juraj Blanár (Smer) és orosz kollégája, Szergej Lavrov. Az Európai Unió politikusai közül ezúttal is kizárólag a szlovák és a magyar diplomácia vezetője tárgyalt Lavrovval.