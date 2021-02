Alapozó év, új módszerek, új hozzáállás

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a közlekedési minisztérium decemberben regisztrálta be az országos hálózatba a város új turisztikai desztinációs menedzsmentjét, azaz a Štúrovo–Parkan TDM-et. A város saját cégével a Vadas Kft.-vel alapította meg a társulást, összesen 30 ezer eurós tagsági díjjal. Az új szervezet 2021-ben kezdi működését, idén Párkány 20 ezer euróval járul hozzá a költségekhez, a Vadas pedig 50 500 euróval.

Támogatást kaphatnak

Lényeges részét jelenti az idei költségvetésnek a turisztikai információs iroda működése is, meglátjuk, hogy ez csak főszezonban fogadja-e a vendégeket, vagy pedig már júniusban. Ez attól is függ, hogy a Vadas fürdő mikor nyit – részletezte az anyagiakat Dominika Blaháková, az igazgatótanács elnöke. Az alpolgármester hozzátette, a vonatkozó törvény értelmében az új szervezet legkorábban 2022-ben kaphat állami támogatást a minisztériumtól, pontosabban visszatérítést, a tagsági díjak 90 százalékát. „Ebből a szempontból fontos, hogy a Štúrovo–Parkan TDM belép az alakuló kerületi TDM-be is. Nyitra megyében négy ilyen társulás működik, mi épp most jeleztük a megye felé, hogy belépnénk a kerületi szervezetbeˮ – mondta Dominika Blaháková.

Interaktivitás

A megye módszertanilag és pályázatok formájában is tudja segíteni a párkányi TDM-et. Például abban, hogy idén elkészüljön a város környéki kerékpárutak térképe, amit a városba látogató, itt üdülő vendégek tudnak megvásárolni. Egyelőre öt ilyen kerékpárút bemutatását készítik elő, a jelenlegi pályázatban erre 1500 euróért folyamodhatnak, meglátják, mennyit tudnak ebből megvalósítani – tudtuk meg az alpolgármestertől. Az új szervezet teljesen új módszereket és új hozzáállást is igényel, és ebben a digitális platformoknak, appoknak és a közösségi médiának is döntő szerepe lesz – fűzte hozzá Németh Lívia, a Štúro-vo–Parkan TDM ügyvezető igazgatója. Németh szerint paradox módon még jól is jött most a járvány okozta helyzet, mert alaposabban, célzatosan tudnak felkészülni a nyári idény kampányaira. Az igazgató idén mindenképpen fontosnak tartja olyan új szórólapok elkészítését is, amelyek a város látványosságait és nevezetességeit mutatják be.

„Számításaink szerint legkorábban pünkösd környékén kezdődhet a nyári kampány, addigra az új szervezet logója, arculata, weboldala is elkészül a szükséges információkkal. Idén elkészül a hosszú távú idegenforgalmi-fejlesztési terv is, amit a pozsonyi közgazdasági egyetem szakemberei dolgoztak ki, piackutatásra, elemzésekre alapozva. Ez alapdokumentumnak számít a TDM esetében. Hosszú távon a környékbeli falvakra is számítunk, a térség borászaira, tájjellegű élelmiszer-előállítóira. Miként a párkányi szervezetekre, intézményekre is. Ugyanis ma már nem lehet íróasztal mögül felmérni, hogy a turista mit szeretne, mit nézne meg, miben venne részt szívesen, közvetlenül kell őt megszólítani, terepre kell vele menni. El tudok képzelni olyan városnéző sétákat is, ahol Párkány történelme, régi arculata elevenedik meg, színesen és főképp interaktív módszerekkel. Ilyennek kéne lennie a városi tárlatoknak, kiállításoknak is. Távlatilag mindenképp érdemes elgondolkodni egy regionális turisztikai kártyán is, amely térségbeli szolgáltatásokat, látnivalókat tartalmazna, kedvezményekkel, ez viszont komoly és szervezett hátteret igényel, ez most még a jövő zenéjeˮ – taglalta az elképzeléseket Németh Lívia ügyvezető-igazgató. A TDM az új, határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer kihasználásával is számol, elképzelhető, hogy bizonyos csomagokban erre is kapnak majd kedvezményt a turisták és fürdővendégek.

„Párkány vonzáskörzetében a falvakat akkor szeretnénk bekapcsolni a tevékenységbe, ha az új TDM már nekik is fel tud mutatni hasznos dolgokat, lehetőségeket, ha már nekik is megéri az együttműködés. Borutakban, kerékpárutakban, honismereti, kultúrtörténeti túrákban mindenképp van mit megmutatnunk és bemutatnunk, ebben szívesen fogadjuk a közreműködéstˮ – állapította meg Dominika Blaháková.