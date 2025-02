Kissé zajos, kissé furcsa, de valóban repül a jövő autója (VIDEÓ)

Hibrid jármű

A Model Zero egyik különlegessége, hogy nem csupán egy eVTOL (elektromos függőleges fel- és leszállásra képes légi jármű), hanem egy hibrid koncepció, amely a közúti és a légi közlekedést ötvözi. A földön azonban csak alacsony sebességgel, legfeljebb 40 km/h-val haladhat, mivel az Egyesült Államok szabályozásai szerint ebbe a kategóriába sorolják.

A jármű szerkezete is szokatlan: központi utaskabinja egy elfordítható gömb, míg a körülötte lévő szerkezet szénszálas anyagból készült háló, amely segíti a légáramlást. A repülő üzemmódban zajos, hiszen lényegében egy elektromos meghajtású légi járműről van szó.

Mennyibe kerül, és mikor lehet használni?

Az Alef Aeronautics tervei szerint a repülő autó 300 ezer dolláros (kb. 290 ezer euró) áron lesz elérhető, és a gyártás már jövőre megkezdődik. A bemutató eseményen azonban több kérdés is nyitva maradt: a sofőrt nem mutatták be, és a tesztet kizárólag távolról lehetett megfigyelni. A cég vezetője, Jim Dukhovny szerint az óvatosság a szellemi tulajdon védelmét szolgálja, azonban az is kérdéses, hogy a jármű pontosan hogyan illeszkedik majd a közlekedési szabályokba.

Az Alef Aeronautics azt állítja, hogy több országban is tervezik a modell bevezetését, és bizonyos helyeken a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi a valódi repülő autós közlekedést. Az azonban egyelőre biztosnak látszik, hogy az égi autópályákra még várni kell, amíg a technológia és a jogszabályi háttér teljes mértékben felzárkózik ehhez az izgalmas innovációhoz.

(raketa.hu)