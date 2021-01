Ki is Jill Biden?

* A doktori címét 2007-ben oktatástudományból szerezte, jelenleg az észak-virginiai főiskola angolprofesszora. A tanítást – a hagyományokkal szakítva – a férje alelnökségének idejére sem hagyta abba, teljes munkaidős tanárként dolgozott egy észak-virginiai főiskolán. Úgy tervezi, first ladyként sem hagy fel teljesen a tanítással. Egyébként négy diplomát szerzett, miközben gyermekeit nevelte.



* Jill Bidennek csakúgy, mint férjének, ez a második házassága. Első férjével, Bill Stevensonnal az egyetemen ismerkedett meg, és 1970-ben ment hozzá. A házasság rövid ideig tartott. Joe Bidennel a kapcsolatuk 1975-ben kezdődött, 9 év volt közöttük, Jill ekkor még mindig csak 24 éves volt. Jill természetesen tudta, ki az a Joe Biden szenátor. 1972-ben, amikor életében először szavazhatott, rá adta a voksát, sőt, egy adománygyűjtő eseményen egyszer kezet is ráztak. Joe Bident hetekkel a szenátorrá választása után érte élete legnagyobb tragédiája. Felesége, Neilia Hunter és három kisgyerekük autóbalesetet szenvedett. Az asszony és a legkisebb gyerek, az egyéves Naomi meghalt. A két fiú, az 1969-ben született Beau és az 1970-ben született Hunter túlélte.



* Jill a gyerekek érdekét nézte, ezért mondott négyszer is nemet Joe lánykérésére, mielőtt végre – ötödszörre – igen lett a válasza. Akkor már száz százalékig biztos volt a dolgában. 1977-ben szűk körű, New York-i esküvőjükön ott volt velük a két gyerek is az oltárnál. A házaspárnak egy közös gyereke is született később, 1981-ben, Ashley Biden.



* Jill nevelt fia, a 46 éves korában agydaganatban elhunyt Beau Biden korábban Irakban szolgált. Jill Biden írt a témában egy gyerekkönyvet is, 2012-ben jelent meg. A könyvet a saját életük inspirálta: Biden unokája, Natalia szemszögéből meséli el azt az évet, amikor az édesapja a tengerentúlon volt.



* Még egy ügy van, amit várhatóan first ladyként is képvisel majd Jill Biden: ez a mellrákprevenció, amivel még 1993-ban kezdett foglalkozni, miután négy barátja is megbetegedett.



* Jill Bidennek hobbija a futás, 40 éves volt, amikor belevágott. Szeret zenét hallgatni és vicces sztorikat mesélni. Imádja ugratni az embereket. Mindenesetre sok helyen felbukkan róla például az a történet, hogy egyszer halloweenkor műanyag patkányt tett a pódiumra, amikor a férje beszédet mondott, sőt aznap este Joe Bident még a párnáján is ugyanez a patkány várta. A nagy komolyságot szereti feloldani egy kis humorral, magyarázta.



* A 69 éves Jill Biden eddig nagyon kifinomult öltözködési stílusról tett tanúbizonyosságot az elmúlt években, egyértelműen a klasszikus elegancia jellemző rá. Tudja, mi áll jól neki, mind a fazonok, mind pedig a színek szempontjából, szettjei erőlködésmentesek, nem lazák, de semmiképp sem műviek. Talán kevésbé Chanel, és inkább Calvin Klein, ami passzol hozzá.