Karantén: nagyon fogynak az elektronikai cikkek

A GfK piackutató legfrissebb jelentése szerint a kiskereskedelmi értékesítési számokból is jól látszik, hogy a koronavírus-járvány okozta korlátozásokat követően, a március 9-e és április 5-e közötti időszakban hogyan változtak a fogyasztói igények a különböző szakaszokban: a pánikszerű felhalmozástól – amelynek következtében leginkább a hűtőből és fagyasztóból fogyott több a boltokban –, egészen az otthoni munkavégzésig és az otthon tanulásig, amely az IT hardverek és eszközök növekvő eladásához vezetett.

Az a tény, hogy ennyi időt a család közösen, egyhuzamban még soha nem töltött otthon, jelentősen növelte a TV-k, játékkonzolok, PC-k és a notebookok eladási arányát, így támogatva az otthoni szórakozási igényeket. Az e-kereskedelem arányának növekedése (mivel sok üzlet zárva tart) nem képes ellensúlyozni az Európa öt legnagyobb piacán (Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban) kialakult jelentős veszteségeket. Ezek a GfK legfontosabb megállapításai a globális műszaki elektronikai piacról.

Az otthonról történő munkavégzés jelentősen megemelte a monitorok (+120 %), a nyomtatók (+68 %), a notebookok (+62%) és a billentyűzetek (+61%) eladását az öt legnagyobb európai piacon. A legerősebb forgalomnövekedést, +297 százalékot, a webkamerák érték el.

Az otthon történő étkezés miatt a fogyasztók élelmiszer-felhalmozása következtében a hűtőket és fagyasztókat keresték leginkább, hogy legyen helyük a rengeteg pluszélelmiszer tárolására. Március 9-e és április 5-e között Nagy-Britanniában az előző év azonos időszakával összehasonlítva 317 százalékkal nőtt a fagyasztók eladási aránya. Németországban ugyanez az arány 185 százalék volt, és még Franciaországban is 44% százalékos növekedést tapasztaltak. Az otthoni szórakoztatás is kedvezett a műszaki cikkeknek. A korlátozások kezdetén egyes piacokon a média-stickek és boxok eladási aránya 50 százalékkal nőtt. NagyBritanniában március 9-e és április 5e között 31 százalékkal nőtt a televíziók értékesítési aránya, mivel a fogyasztók olcsó tévéket vásároltak a már meglévők mellé, hogy megbirkózzanak a családtagok eltérő tévénézési igényeivel. A játékkonzolok is előnyt élveztek a vásárlások során: Nagy-Britanniában 259 százalékos, Németországban 139 százalékos, Franciaországban 132 százalékos, Spanyolországban 108 százalékos, Olaszországban pedig 65 százalékos forgalomnövekedést produkáltak a 11. és 14. hét között. A gaming notebookok is profitáltak a play-athome (játssz otthon) trendből, és erőteljes, két számjegyű növekedést értek el ugyanezen időszak alatt, 33 százaléktól (Olaszország) 92 százalékig (Spanyolország).

Európa öt legnagyobb piacán (Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország) az online eladások közel 100 százalékkal nőttek a március 30-ával kezdődő héten. Ugyanakkor még ez a hatalmas ugrás sem volt képes kompenzálni a kiskereskedelmi üzletek veszteségeit, és a teljes piac így 14 százalékkal csökkent. A GfK elemzéséből jól látszik, hogy az online eladásoknak meg kellene négyszereződniük ahhoz, hogy ellensúlyozni tudják a boltbezárásokból adódó veszteségeket, ám a vásárlások messze elmaradnak ettől az aránytól. Olaszországban például az e-kereskedelemből származó nyereség csupán a hagyományos bolti forgalom veszteségeinek 30 százalékát tudta kompenzálni.

Mindenkit foglalkoztat a tény, hogy vajon mikor és hogyan fogjuk tudni a korlátozásokat megszüntetni és visszatérni a normál életbe. Mindez feltehetően több időt fog igénybe venni, amint azt a kínai példa is mutatja: az offline üzletek eladásai még 10 héttel a kezdeti lezárások után is jelentősen elmaradnak attól, amit egykor normálisnak neveztünk.

