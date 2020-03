Nyilván nagyon nehéz számára – mint a legtöbb olasz számára – a bezártság, hiszen nagy focirajongó, ő maga is rendszeresen sportol. Bár már 75 éves, még mindig naponta kijár futni, már amikor nincs koronavírus-járvány. Most azonban be kell tartani, mint ő is mondja, az előírásokat, ajánlásokat, tudatosítja, hogy ő is a legveszélyeztetettebbek csoportjába tartozik. Otthon próbálja elfoglalni magát.

Vasárnap például ezt írta a Facebookon: „Ma Anna (a felesége – a szerk. megj.) és én a házban töltjük a vasárnapot, mint a legtöbben. Olvasok, tévézek, kártyázunk, ételt készítünk. Az áldozatok családtagjaira gondolok, és köszönetet mondok mindenkinek, aki dolgozik, és az egészségünk megőrzéséért küzd.” Külön kiemelte az orvosokat, az ápolókat, a rendőröket, a munkavállalókat és a szociális dolgozókat.

Íme a pizza, a spagetti, a brokkolis tészta, a rizottó. „Annával sok időt töltünk mostanában a konyhában, arra gondoltunk, nyithatnánk egy trattoriát. Egyelőre csak hízunk!” – tréfálkozott Gianni.

Pár nappal korábban azzal dicsekedett, milyen nagyszerű pizzát sütöttek a feleségével, bevallva, hogy most először „küzdött az élesztővel, liszttel, vízzel, olajjal, sóval, paradicsommal, szardellával, sajttal és a sütővel.” A végeredményt be is mutatta, nagyon csinos pizzát készítettek, a fotó láttán összefutott a nyál a számban. Legközelebb én is nekilátok egy otthoni pizzának.

Nos, így ösztönzi több mint 2 millió 600 ezer követőjét Gianni Morandi. Andalító és romantikus olasz dalait sokan szívesen hallgatják ma is, főleg az idősebb generáció. Emlékeznek még a Térden állva jövök hozzád című filmre? Annak idején – jó régen volt – kívülről fújtuk, énekeltük a címadó dalt.

Gianni Morandi ma is nagyon aktív, rengeteget utazik, koncertezik, tévéshow-kban vendégeskedik – s remélhetőleg a járvány lecsengése után ismét folytatja. Nézzék meg Facebook-oldalát, Gianni mindig jókedvre derít.