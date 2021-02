Eleonóra hercegnő Walesbe megy

Eleonóra spanyol hercegnő, VI. Fülöp spanyol király és Letícia királyné idősebb lánya a walesi UWC Atlantic College nevű kétéves, középfokú programmal rendelkező oktatási intézmény diákja lesz a következő tanévtől, jelentette be a madridi királyi udvar az előző hét közepén. „Örömmel várjuk, hogy Ő királyi fensége, Asztúria hercegnője, az egyik spanyol felvételizőnk 2021-ben megkezdje a tanulmányait az UWC Atlanticben” – idézi Peter T. Howe, az 1962-ben alapított, nemzetközi érettségit adó iskola igazgatóját a BBC.

A hercegnő nyáron kezdi meg a tanulmányait, és október utolsó napján tölti be a 16. életévét. A bentlakásos iskola kétéves díja 67 ezer angol font, vagyis 76,5 ezer euró. A spanyol királyi udvar közlése szerint a királyi pár személyesen fedezi a költségeket, ami fontos információ annak fényében, hogy János Károly, lemondott spanyol király, Eleonóra hercegnő nagyapja súlyos pénzügyi botrányba keveredett, aminek következményeként tavaly nyáron önkéntes száműzetésbe vonult az Egyesült Arab Emírségekbe. A nemzetközi sajtó a hír bejelentését követően azonnal megírta, hogy Eleonóra hercegnő a teljes felvételi eljáráson átesett, aminek egyik részénél abszolút nem számít a név vagy a származás, mert az említett rostán anonim módon vesz részt az összes jelölt. Úgy tudni, Letícia királyné szorgalmazta, hogy két lányuk közül a nagyobb külföldön végezze tanulmányait, akárcsak a jelenlegi király.

A spanyol királyi család (Fotó: © Casa de S.M. el Rey)

Az UWC International hálózat, amelynek első egysége az említett walesi intézmény, 18 iskolát foglal magában. Az 59 évvel ezelőtt létrehozott UWC Atlantic College alapvető célja, hogy minőségi oktatást nyújtson a világ legkülönbözőbb területeiről érkező fiataloknak, akiket nemcsak a tananyagok elsajátítására, hanem társadalmi szerepvállalásra, aktív életre és elfogadásra is tanítanak. A népszerű, halk szavú, bájos, szőke infánsnő, akire néha csak Disney-hercegnőként hivatkoznak a sajtóban, annak a 4500 diáknak az egyike, akiket 155 különböző országból most vettek fel a hálózat oktatási intézményeibe.

A leendő spanyol királynő esetében a képzés helyszíne a walesi Llantwit Major településen álló Szent Donát-kastély lesz, amelyet a 13. század második felében építettek. Valaha William Randolph Hearst birodalmának egyik ékkövét képezte, de az amerikai médiamogul halála után néhány évvel, 1960-ban a globális oktatási intézmény égisze alá került. Az Atlanti-óceán tövében álló, csodálatos rózsakerttel rendelkező impozáns középkori épület a szigetország legrégebben lakott kastélya: évi 350 hallgatónak biztosít szálláshelyet és oktatási helyszínt. Eleonóra hercegnő, aki már több nyelven beszél, nemcsak új nyelvekkel fog megismerkedni, hanem az alapvető tantárgyak mellett rendkívül alapos történelmi, katonai és protokolláris ismeretekre is szert tesz a képzés első 15 hónapjában.

Az UWC Atlantic College nemzetközi érettségit adó elit oktatási intézmény walesi épületegyüttese (Fotó: UWC/Chris Athanasiou)

„A hercegnő ugyanabban a képzésben fog részesülni, mint én, aki egy galíciai munkásosztálybeli városkából származom. Teljes körű ösztöndíjat adtak nekem. A szüleim soha nem tudták volna megfizetni ezt az élményt, amely megváltoztatta az életemet” – nyilatkozta Sara Parcero, az intézmény egyik volt hallgatója a Niusdiaro spanyol hírportálnak. Egy másik alumni, Coral Peral, egy kantábriai kisváros szülöttje arról beszélt az online lapnak, hogy az épített környezetet „gyönyörűnek” tartja, és magát a kastélyiskolát a Harry Potter-szériából ismert Hogwartshoz hasonlítaná. Hozzátette, az UWC Atlantic College nemcsak felnyitja a diákok elméjét, hanem rengeteg életre szóló lehetőséget kínál. Elmondta, az intézmény programja magában foglalja a tanórán kívüli, közösségépítő foglalkozásokon való részvételt, köztük a méhészkedést, az idegen nyelvek elsajátítását és az olyan társadalmi szervezetekkel történő együttműködést, mint amilyen az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet.

Az Atlantic College nem most először fogad királyi diákot: egykoron Vilmos Sándor holland király, Ranija jordániai királyné és legutóbb tavaly májusban a most 19 éves Erzsébet brabanti hercegnő, a belga trónörökös is ott végzett. Az UWC globális oktatási mozgalom elnöke Nur jordániai királyné, Husszein király özvegye, aki 1995-ben Károly walesi herceget, a brit trónörököst váltotta a pozícióban. Az intézmény falai között tanult többek között Eyal Ofer izraeli milliárdos, Mónica Mayer mexikói feminista képzőművész, Jakob von Weizsäcker német politikus és Kilényi Márk Olivér politológus, korábbi szinkronszínész is.

A legtöbb európai uralkodócsaládban ma is divat, hogy külföldön taníttatják a gyermekeiket: a most tízes éveikben járók közül Erzsébet belga trónörökösön kívül Izabella, Jozefina dán hercegnők és Vince dán herceg egy svájci bentlakásos iskolában végzett tavaly, miközben például Dinis portugál infáns, a Bragança-ház fejének kisebbik fia jelenleg a brüsszeli Vrije Egyetem hallgatója.