94,5 százalékos hatékonyságú lehet a Moderna koronavírus-vakcinája

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bejelentés után reményét fejezte ki, hogy rövidesen sikerül véglegesíteni a megállapodást a védőoltásról.

A múlt héten a német Pfizer és a BioNTech jelentette be, hogy közösen kifejlesztett oltása több mint 90 százalékban hatékony a Covid-19-betegség ellen.

„Ez döntő pillanat Covid-19-ellenes vakcinánk fejlesztésében. Január óta üldözzük ezt a vírust, hogy minél több embert tudjunk megvédeni tőle világszerte”

– áll Stéphane Bancel, a Moderna főigazgatójának hétfői közleményében.

Az eredményt a klinikai kísérletek harmadik, a forgalmazás előtti utolsó szakaszában érték el. A vakcina hatékonyságának tesztelését célzó kísérleteket több mint 30 ezer emberen végezték el az Egyesült Államokban, a résztvevők 42 százaléka veszélyeztett kategóriákba (65 év feletti, illetve valamilyen rizikófaktorral rendelkező) tartozott – írta a Le Monde francia napilap.

Az eredmények alapján a Moderna bejelentette, hogy a következő hetekben kérni fogja az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatalnál (FDA) a gyártási engedélyt. Hasonló kérelmet nyújtanak be a világ más gyógyszer-engedélyeztetési hatóságaihoz is.

A vállalat úgy számol, hogy a mRNA-1273 néven ismert oltóanyagból az év végére 20 millió adag elkészül, amelyet az Egyesült Államokban értékesítenek, és további 1 milliárd adagot forgalmaznak világszerte 2021-ben.

A Pfizer és a BioNTech oltásához hasonlóan, a Moderna védőoltása is ribonukleinsav-hírvivő. Lényege, hogy a genetikai anyagot a szervezetbe injekciózva eljuttatják a sejtekig, amelyek így saját maguk állítják elő az immunreakciót kiváltó fehérjét. A Moderna vakcináját két oltással kell beadni.

Az Európai Bizottság augusztus 24-n közölte, hogy puhatolózó tárgyalásokat kezdtek a Modernáról 80 millió adag vakcina beszerzéséről a tagállamok részére.

Egy, a tárgyalásokhoz közel álló illetékes a Reuters brit hírügynökségnek hétfőn elmondta, hogy a bizottság több millió adag védőoltás szállításában szeretne megállapodni adagonként 25 dollár alatti áron.

Az Egyesült Államok adagonként 15 dolláros áron vásárolt 100 milliót belőle augusztusban, és opciója van további 400 millió adag vásárlására, az árat nem tették közzé.

Sztella Kiriakidesz, az unió egészségügyi biztosa hétfőn a Twitteren biztatónak nevezte a Moderna eredményeit. Közölte, hogy az EU már tárgyal a vásárlásról, de még nem született megállapodás.

A Pfizer és a BioNTech múlt heten jelentette be, hogy a készülő vakcinájuk több mint 90 százalékban hatékony. Az Európai Bizottság közölte, hogy néhány órával a bejelentés után megállapodtak a vásárlásról. A hivatalos szerződést várhatóan a héten írják alá. Egy nevének elhallgatását kérő illetékes szerint az EU 19,50 dollár alatti áron vásárol a német cégek oltásából.

Az EU az AstraZeneca, a Johnson and Johnson valamint a Sanofi gyógyszergyártó cégekkel is megállapodott oltások szállításáról, a német CureVac-kal való megállapodást hétfőn jelentette be.