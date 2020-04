Ma este házhoz jönnek az operasztárok

Itteni idő szerint 19:00-kor veszi kezdetét a New York-i Metropolitan Opera különleges közvetítése, ahol a legnevesebb művészeket hallhatjuk élőben, saját otthonaikból. Anna Nyetrebko, Renée Fleming, Jonas Kaufmann és még számos operasztár kapcsolódik be a karanténgálába.

Itteni idő szerint 19:00-kor veszi kezdetét a New York-i Metropolitan Opera különleges közvetítése, ahol a legnevesebb művészeket hallhatjuk élőben, saját otthonaikból. Anna Nyetrebko, Renée Fleming, Jonas Kaufmann és még számos operasztár kapcsolódik be a karanténgálába.

A közvetítést az operaház honlapján lehet figyelemmel kísérni - https://www.metopera.org/season/at-home-gala/

Az intézmény zenei igazgatója a New York Timesnak elmondta, hogy hat-hét napja zajlanak az előkészületek, melyek során technikusok segítenek a művészeknek „ráhangolódni“ a feladatra, például megkeresni lakásukban a legmegfelelőbb hátteret a szerepléshez. „Kollégáim először azt kérték, vezessék végig őket a szobákon, hogy fel tudják mérni, hol milyenek a fényviszonyok és a látvány. Ellenőrizték a hangminőséget, elmagyarázták a művészeknek, mit hogyan állítsanak be a telefonjukon, mert sokan közülük még soha nem készítettek magukról videót“- számolt be a részletekről Peter Gelb. Az igazgató elmondta, hogy a különböző minőségben, a világ minden pontjáról érkező képet és hangot komoly feladat HD-minőségben közvetíteni – e célra hét számjegyű összeget kaptak szponzoraiktól. A zenészek és az énekesek viszont ingyen vállalták a szereplést, illetve szabad idejükkel szponzorálják a projektet.

A stáb a váratlan bakikra, a vonal megszakadására, a kép akadozására is felkészült, ilyen esetekben előre felvett képsorokat vágnak be az adásba, amíg a soron következő énekest kapcsolni tudják. Peter Gelb megjegyezte, hogy ezt a rizikófaktort könnyen kiküszöbölhették volna, ha előre rögzítik a bejelentkezéseket, mint az a One World – Together at Home című online popgála esetében történt, de ez a lehetőség fel sem merült. „Szeretjük a kihívásokat, a veszélyes helyzeteket. Azt akartuk, hogy legyen min izgulnunk, és a nézők is érezzék a helyzet különlegességét“ - mondta a MET igazgatója.

A fellépőruhák tekintetében a közreműködők azt az információt kapták Peter Gelbtől, hogy „valahová a szauna-szerelés és a nagyestélyi közé lőjék be“ öltözéküket.