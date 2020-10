Kultúra – ötven fővel

Kezdjük egy már megvalósult programmal. A pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum alá tartozó Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában szeptember 30-án nyitották meg az 50 éve elhunyt „stószi remete”, Fábry Zoltán író, publicista, irodalomtörténész munkásságát bemutató Vox humana című kiállítást.

Élő és online együtt

Lépes Anikó, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatóhelyettese elmondta, a kiállítás a tervek szerint január 30-ig lesz látható a Brämer-kúriában, de ahogy előre jelezték, a Fábry Zoltánról készült dokumentumfilmet már online is megtekinthetik az érdeklődők a múzeum weboldalán és a YouTube-on is. Fábry Zoltán egy ellentmondásos kor ellentmondásoktól sem mentes tanúja volt, ám egész életét a humánum értékrendje vezette – ennek tanúsága a pozsonyi kiállítás is.

Lépes Anikó arról is tájékoztatott, hogy a márciusi tapasztalatokra építve a múzeumok, galériák felkészültek és készek online megjelenésre is, keresik az új utakat a virtuális térben. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma előző a Vajda Júlia (1913–1982) alkotásaiból rendezett tárlatáról is készült már virtuális galéria, most pedig a Fábry-dokumentumfilm tekinthető meg online.

A kettős forma érvényes a Benkő Imre fotográfiáiból rendezett kiállítás megnyitójára is. A tárlatot a XIII. Lévai Fotóművészeti Napok keretében nyitják meg október 2-án 17.00-kor a lévai zsinagógában. A rangos szakmai díjakkal kitüntetett Benkő Imre úgy fogalmaz: „Fotográfusként a való világ vizuális értelmezése, az ember és környezetének sajátos dokumentatív ábrázolása érdekel. Az emberi létezés stációit kutatom, a valóságon átszűrt élményeimet képekbe, fotóesszékbe fogalmazom, vizuális korlenyomatokat készítek”. Aki nem jut be a zsinagógába, a kiállításmegnyitót élő közvetítésben ide kattintva megtekintheti.

A mozi (még) vetít

Ficza Tamás, a komáromi Tátra mozi ügyvezetője szerdán még úgy nyilatkozott, hogy a hétfői bejelentés a korlátozásról váratlanul érte őket. „Az, hogy október 1-től valószínűleg ismét be kell zárnunk, rendkívül rosszul érint minket, mivel már úgy-ahogy kezdtünk talpra állni” – mondta akkor. Újabb megkeresésükre azt közölte: miután már úgy-ahogy kiderült, hogyan is kell értelmezniük a rendelkezéseket, úgy döntöttek, a Tátra mozi továbbra is nyitva tart, nem szüntetik be a vetítést. „A programunkat már pár hete rögzítettük a szlovákiai filmforgalmazókkal, azon csak pár apró módosítást hajtottunk végre, kényszerből, mert van olyan film, amely kiesett a kínálatból. Tehát az előírások szigorú betartása mellett továbbra is üzemel a komáromi Tátra mozi, a hétvégi tapasztalatokat összegezve aztán ismét átgondoljuk a lehetőségeinket, és az alapján döntünk a továbbiakról” – mondta Ficza Tamás.

A Continentalfilm sajtóreferense, Peter Gašparík arról számolt be, hogy a forgalmazó folyamatos változásokra számít a bemutatókkal. Első megnyilvánulásként a tegnapra tervezett Videókirályok című szlovák dokumentumfilm bemutatója maradt el, illetve későbbi időpontra halasztották azt. Egyelőre azzal számolnak, hogy következő filmjüket, a Becsületes tolvaj című amerikai krimi-drámát október 15-én bemutatják. Az egyik legnagyobb mozihálózat, a CINEMAX – amelyben e filmek díszbemutatóit tartották volna –, sorsáról a sajtós egyelőre még nem tudott pontos információval szolgálni.

A Filmtopie is bejelentette, hogy csúszik Bohdan Sláma Árnyékos vidék című cseh–szlovák filmjének bemutatója.

A Szivek menne, de...

Az Ifjú Szivek Táncszínház tervein is módosított valamelyest az 50 főt meghatározó intézkedés. „Annyi változott, hogy ha bármelyik fogadó partnerünk szeretné ilyen limitált formában megtartani az előadást, mi megyünk, és nagy örömmel csináljuk – mondta megkeresésünkre Varsányi Zsófia művészeti asszisztens. – A helyzet azonban az, hogy a társulat létszáma 28 fő, így esetünkben 22 ember ülhet be a nézőtérre. Partnereink többsége nem szeretné ilyen körülmények között megvalósítani a rendezvényét, ezért egyelőre úgy néz ki, ránk nézve minimális hatása lesz ennek az engedménynek.”

A Pozsony mozgásban kortárstánc-fesztivál tájékoztatója szerint a fesztivál októberi eseményeit az ötvenfős limittel is megtartják. Egyik rendezvénye már lezajlott: Mészáros Máté projektje, a Mechanics of Distance, mely a Rendhagyó magyar kulturális hét programsorozat része is volt.

Mennyit költünk kultúrára

Érdemes ide idézni azt a felmérést, mely szerint egy átlagos, 1500 eurós költségvetésből élő szlovákiai család a múlt évben 150 eurót költött kultúrára, ami a háztartások havi kiadásainak 9,8 százalékát teszi ki. Az Eurostat felmérése szerint ez az összeg 2007-től emelkedő tendenciát mutatott: kulturális költéseinkkel a legjobb öt európai ország egyikeként bekerültünk az élvonalba. A V-4-es országok közül a szlovákiai családok adtak ki legtöbbet kultúrára és üdülésre. Európában a legtöbbet a dánok költik kultúrára, a havi kiadásaik 12 százalékát.

Lenka Buchláková, a FinGO.sk elemzője erre reagálva kifejtette: nálunk állami forrásokból a kultúra hosszú távon alulfinanszírozott, amit súlyosbított a koronavírus is, jelentős bevételkiesést okozva e területen. Az elemző ehhez hozzáteszi, hogy az utóbbi több mint tíz évben a statisztikák szerint nálunk a kultúra és az üdültetés területén mérsékelt áremelés érezhető. Ez összefüggésben van a más országokhoz képest magasabb adóterhekkel: több országban ebben a szegmensben csökkentették az áfát (DPH). Évekig nálunk volt a második legmagasabb, 20 százalékos, a dánok után, akiknél ez 25 százalék.