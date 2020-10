Hamarosan jön a Bowie-film

Bowie ekkorra már négy albumot kiadott: két cím nélkülit, 1967-ben és 1969-ben, a The Man Who Sold The Worldöt 1970-ben, valamint a Hunky Doryt 1971-ben.

A főszerepet a Trónok harcából ismert brit színész, Johnny Flynn alakítja, aki költőként és zenészként is tevékenykedik. Eredetileg már áprilisban, a New York-i Tribeca Fesztiválon bemutatták volna a filmet, ám a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a premiert. A történet szépséghibája, hogy Bowie családja nem adta áldását Gabriel Range rendező filmjére, mert sem a forgatókönyv, sem a szereposztás nem tetszett nekik. Azt sem engedélyezték, hogy Bowie dalai szerepeljenek benne. Az alkotók ezért olyan számokat írattak, amik „bowie-san” hangzanak.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom