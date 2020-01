Búcsú Gesztesi Károlytól

Az éjszaka közepén, heves szívveréssel ébredtem. Álmomban a Podmaniczky úton, egy óriásplakát előtt álltam. Átlagos kora este volt, aztán megjelent Gesztesi Károly. Mosolyra húzódott a szája, de gondterhelt volt. Meglepettségemben eleinte szólni sem tudtam, később is csak azt tudtam kérdezni, miként lehetséges, hogy itt van. Úgy válaszolt, mintha buta kisgyerek lennék: – Ez nem is lehetséges, ilyen csak a mesében van. Aztán elsétált a Városliget felé, még hátrafordult, hogy csak úgy mellékesen közölje, van még elintéznivalója a következő napokban, aztán eltűnt.

Gesztesi Károly az év első szombatján valóban itt hagyott minket, pedig sok teendője lett volna még. A Páratlan páros című előadás Szegedre induló turnébuszához igyekezett, előző este, azaz pénteken szintén ezt játszották Tornalján – akkor állt utoljára színpadon. Vezetés közben lett rosszul, infarktust kapott. Kocsijával félreállt a terézvárosi Ferdinánd hídon, de hiába érkeztek hozzá mentők, életét vesztette.

Talán nem tiszteletlenség arról írni, hogy a halála is „gesztesis” volt, mert életét a bulvár árgus szemei előtt élte. Sajnos többen ismerték Liptai Claudiával kötött harmadik házassága vagy öt gyermeke miatt, a Jóban rosszban című sorozat Füredijeként vagy Shrek magyar hangjaként, mint sokoldalú művészként, számtalan tevékenység iránt érdeklődő, jó szándékú civilként. A bulvársajtót több esetben csak Gesztesi neve miatt vonzotta egy-egy díjátadó, sajtóesemény, filmbemutató vagy színházi premier, ő pedig örömmel szolgálta ki a populáris igényeket is.

Színészként és civilként is kedveltem. Több film- és televíziós szerepben láttam, mint színpadi munkában. Még egészen fiatalon feltűnt a Szomszédok egyik epizódjában: Hugo Boss-trikót viselő fiatalembert játszott, aki „csodakocsijával”, egy Ladával elüti az előtte kerékpározó Tamást. (Népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy az alig kétperces felvételt halála napján feltöltötték a legnépszerűbb videómegosztóra, ahol két nap leforgása alatt tízezren tekintették meg.) Igazán emlékezetes szerepeit eltérő jelentőségű karakterek megformálásával Herendi Gábor és Goda Krisztina sikerfilmjeiben játszotta: a Valami Amerika első két részében üde színfoltot jelentett, a Magyar vándor című történelmi paródiában Álmos vezér, a Csak szex és más semmi című vígjátékban színházi főrendező volt. A 2000-es évek több közönségkedvenc filmben szerepelt, ezek közül az Üvegtigris 2., a Tibor vagyok, de hódítani akarok, az Egy bolond százat csinál, a Szabadság, szerelem és a Megy a gőzös említésre méltó. Szakmai alulértékeltségét jól mutatja, hogy majdnem tíz évig az egyik legnagyobb kereskedelmi csatorna szappanoperája, a Jóban rosszban oszlopos szereplője volt.

Az egyetem elvégzését követően leghosszabb ideig (négy évig) a budapesti Vígszínháznál maradt társulati tag. 1998-tól szabadfoglalkozásúként állt színpadra. 2001-ben már Liptai Claudiát csókolta a Mámor című komédiában a Tháliában, 2002-ben kiváló címszereplő volt Shakespeare Othellójában a debreceni Csokonai Színházban (mindkét előadást Gárdos Péter rendezte), de a Szegedi Szabadtéri Játékokon is brillírozott (Cigányszerelem; Drakula). Alapvetően a József Attila Színház és a Karinthy Színház bulvárdarabjaiban láttam, utóbbi helyen a Csalogány család című komédiában – Voith Ági és Székhelyi József partnereként – zongorázott, énekelt is.

Alkoholproblémái, amelyek megnehezítették az előadást, ismertek voltak. Az, hogy valaha hajón, televíziós műsorban is zongorázott és dalolt, ugyanannyira háttérben maradt, mint az a tény, hogy megrögzött MTK-drukker, szenvedélyes golfjátékos, a Hit Gyülekezet tagjaként istenhívő vagy túlfoglalkoztatott – Forest Whitaker, Michael Madsen, Sylvester Stallone hangját is kölcsönző – szinkronszínész volt.