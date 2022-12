Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek egy orosz üzletembert Londonban

A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) szombati bejelentése szerint az 58 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe több millió fontot érő londoni otthonában az NCA nemrégiben létrehozott „kleptokrácia-ügyosztályának” nyomozói.

Az ügyosztály elsődleges feladata az Oroszországgal szembeni szankciók kikerülésére tett kísérletek megakadályozása és a külföldiek által korrupt módon szerzett nagy-britanniai vagyoneszközök feltárása.

A NCA szombati tájékoztatása szerint az ügynökség szintén pénzmosás gyanújával őrizetbe vett egy 35 éves férfit is, aki az orosz üzletember alkalmazásában állt, és éppen több ezer font készpénzzel a táskájában próbálta elhagyni a rezidenciát.

Csalás előkészülete és pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek londoni otthonában egy 39 éves férfit is, aki az NCA ismertetése szerint „az orosz üzletember jelenlegi partnerének egykori barátja”.

Az NCA az őrizetbe vettek egyikét sem nevezte meg.

Közölte ugyanakkor, hogy az orosz üzletember londoni otthonában végrehajtott műveletben „ötvennél több” nyomozó vett részt, és a rezidencián számos – közelebbről nem azonosított – digitális eszközt, valamint jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le alapos házkutatás eredményeként.

A tájékoztatás szerint kihallgatásuk után, óvadék ellenében mindhárom őrizetest szabadlábra helyezték.

Graeme Biggar, az NCA vezérigazgatója az őrizetbe vételekről szóló bejelentéshez fűzött szombati nyilatkozatában úgy fogalmazott: az NCA eddig „csaknem száz” olyan műveletet hajtott végre, amelyek célja az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz kötődő elit tagjai és kijáróik által jelentett bűnügyi fenyegetések kiküszöbölése.

Az NCA szombati tájékoztatásában szerepel az is, hogy az ügynökség – nemzetközi együttműködésben – részt vett számos ingatlan, emellett nyolc jacht és négy repülőgép lefoglalásában, és a pénzügyi szankciók érvényesítésére létrehozott pénzügyminisztériumi ügyosztállyal (Office of Financial Sanctions Implementation) közösen gondoskodik egyéb nagy-britanniai vagyoneszközök befagyasztásáról is.