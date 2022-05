Orbán beszélt, zuhanni kezdett a forint

A Portfolio pénzügyi hírportál szerint a látványos gyengülés 15 óra után indult, amikor a parlamentben Orbán Viktor éppen beszédét tartotta az Országgyűlésben azután, hogy újra megválasztották miniszterelnöknek. Ebben a régi-új miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy az infláció ellen a kormánynak és a jegybanknak közös erővel kell föllépnie, beavatkozva a piaci működésbe. „Óvatos, de határozott árszabályozó intézkedések lesznek, az eredmények szeptemberben látszani fognak, év végére pedig tartósan elviselhető állapotokat alakítunk ki addig is, amíg Brüsszel vissza nem talál a józan gazdaságpolitika ösvényére” – mondta a miniszterelnök. Erről a Reuters is beszámolt, amit sok nemzetközi befektető és kereskedő is láthatott, akik viszonylag érzékenyek szoktak lenni a piaci folyamatokba belenyúló szabályozásokra, és megijedhettek, ez magyarázhatja a forint hirtelen esését.

(444, ú)