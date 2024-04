Meghalt O. J. Simpson

Április 10-én édesapánk, Orenthal James Simpson feladta a rák elleni küzdelmet. Gyermekei és unokái vették körül. Az átmenet ezen időszakában a családja arra kéri Önöket, hogy tartsák tiszteletben a magánélet és a kegyelem iránti kérésüket

– írta a család a bejegyzésben, ami O. J. Simpson oldalán jelent meg.

Az amerikaifutball-játékos szélesebb körben és világszerte azonban az ellene folyó gyilkossági per kapcsán lett ismert 1995-ben, melynek során volt feleségének Nicole Brown Simpsonnak és annak új párjának Ron Goldmannak 1994. június 13-án elkövetett meggyilkolásával vádolták meg. A valószínű bizonyítékok ellenére a büntető eljárás során, amelyet szappanopera jelleggel közvetítettek a nagy tévéállomások az USA-ban és világszerte, sztárügyvédei segítségével végül az esküdtszék felmentette. Az amerikai alkotmány szerint ugyanabban a tárgyban újabb büntetőeljárást elindítani nem lehet, de a meggyilkolt férfi családja polgári kártérítési pert indított ellene, amelyet meg is nyertek, és amelyben 33,5 millió dollár kártérítésre ítélték Simpsont. Ez pénzügyileg csődbe vitte.

O. J. Simpson 2007-ben azonban rács mögé került, ugyanis előzetes letartóztatásba helyezték. Az egykori sportolót azzal gyanúsították, hogy egy Las Vegas-i hotelszobába betörve sportereklyéket rabolt el egy kereskedőtől. Állítása szerint tőle ellopott, saját relikviáit akarta visszaszerezni. A választott módszer azonban elfogadhatatlan volt, és ráadásul mindezt fegyverrel tette.

2008. december 5-én a Las Vegas-i bíróság 33 év szabadságvesztésre ítélte azzal a kikötéssel, hogy a büntetés kevesebb mint harmadának letöltése után feltételesen szabadlábra bocsátható. Simpsont 2017. október 1-jén szabadon engedték a börtönből.

Az amerikai sztár egyike volt a hetvenes évek legjobb running back-jeinek, vagyis futójátékosainak. Éppúgy az egyetemen, mint később a National Football League-ben. Beceneve a Juice volt, ami nevének rövidítéséből eredt (O.J.=Orange juice), de ez a futóstílusára is utalt. 1985-ben O. J. Simpson lett az első Heisman-trófea nyertes (1968), akit beválasztottak a Pro Football Hall of Fame-be, vagyis a hírességek csarnokába. 1973-ban és 1975-ben a NFL Player of the Year-nek választották. Hat alkalommal játszott a Pro Bowl-on. 1983-ban tagja lett a College Football Hall of Fame-nek.

