Másodszor is Donald Trumpot választják az Év emberének

Donald Trump 2016-ban, azt követően, hogy váratlan győzelmet aratott az elnökválasztáson, egyszer már megkapta az Év embere címet.

Bár a Time magazin példányszáma az elmúlt néhány évben csökkenő tendenciát mutat, az „Év embere” címnek továbbra is kiemelt szerep jut. Nem véletlen, hogy maga Trump is régóta megszállottja ennek az elismerésnek. Korábban többször is éles nyilvános kritikát fogalmazott meg, amiért a magazin helyette mást jutalmazott a titulussal.

2015-ben például, amikor Angela Merkelt érte a megtiszteltetés, Trump azt írta a Twitteren, hogy „megmondtam, a Time magazin soha nem fog engem választani az év emberének, annak ellenére, hogy én voltam a nagy esélyes.”

Trump 2024-es kitüntetése egy rendkívüli politikai visszatérés szimbóluma, amely a következő évek amerikai politikáját alapvetően meghatározhatja – magyarázta a CNN.

Sajtóértesülések szerint Trump a New York-i tőzsde nyitóharangjának megszólaltatásával fogja megünnepelni a bejelentést. Az eseményen várhatóan családtagjai, köztük a nyilvánosságtól általában tartózkodó Ivanka Trump is megjelenik.