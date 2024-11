Iráni külügyminiszter: még mindig vannak nyitott kommunikációs csatornák az Egyesült Államokkal

„Nézeteltéréseink az amerikaiakkal továbbra is fennállnak, ezek között vannak súlyosak és központi jelentőségűek is, és lehet, hogy nem lehet megoldani őket, de kezelnünk kell ezeket is (...) a feszültségek enyhítése érdekében” – tette hozzá.

A külügyminiszter októberben még arról beszélt, hogy nincs értelme akár csak közvetetten is tárgyalni az Egyesült Államokkal az ország nukleáris programjáról. „Addig nem látjuk semmi értelmét az ilyen tárgyalásoknak, amíg a mostani krízisen úrrá nem leszünk” – mondta Aragcsi október 14-én az ománi fővárosban tett látogatása során.

Omán már hosszú ideje közvetít Teherán és Washington között, miután a két ország megszakította diplomáciai kapcsolatát egymással 1980-ban, az iszlám forradalmat követően.

Az iráni diplomácia vezetőjének legfrissebb kijelentéseit alátámasztotta keddi nyilatkozatával Maszúd Peszeskján iráni elnök. „Ami Amerikát illeti, akár akarjuk, akár nem: találkozni fogunk mind regionális, mind nemzetközi porondokon, és jobb ezeket a nézeteltéréseket megpróbálni magunk között elsimítani” – mondta Peszeskján.

Irán 2015-ben megállapodást kötött hat nagyhatalommal nukleáris programjáról, hivatalos nevén ez a közös átfogó akcióterv (JCPOA), amelynek értelmében az ellene bevezetett nyugati szankciók feloldásáért cserébe korlátoznia kell atomprogramját. Az Egyesült Államok azonban 2018 májusában kilépett a megállapodásból, és a maga részéről újból életbe léptette a szankciókat, amire Teherán válaszul visszavonta az egyes nukleáris tevékenységének korlátozására vonatkozó vállalásait.

Szerdán este Teheránba érkezik Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője , hogy ismét az iráni atomprogramról tárgyaljon. „Gondok és nézeteltérések vannak az együttműködéssel”, ami a NAÜ-t illeti – húzta alá Aragcsi. Reményét fejezte ki, hogy egyes problémákat sikerül majd kezelni, és sikerül megállapodni a további együttműködésről – tette hozzá.