Az unió elindította az eljárást Magyarország ellen

A hírt hivatalosan Margaritisz Szkínasz alelnök jelentette be, miután az Európai Bizottság biztosi kollégiuma, vagyis valamennyi biztos elfogadta a javaslatot. A döntésről a mai nap folyamán tájékoztatják a magyar kormányt is. A mechanizmus az uniós pénzek védelmét szolgálja. Brüsszel a következő problémás területeket nevezte meg: a közbeszerzések, az európai költségvetések végrehajtása, az auditok, a monitoring, az elszámolási eljárás, a transzparencia, a csalások megelőzése, a korrupció. Ezek a gondok már több mint tíz éve léteznek Magyarországgal kapcsolatban, és mindeddig a magyar kormány nem nyújtott megnyugtató megoldást, az Európai Bizottság azonban most már rendelkezik megfelelő eszközzel.

Az eljárás 6-9 hónapot vehet igénybe, amelynek végén a tagállamok tanácsa elfogadja az Európai Bizottság javaslatát a pénzügyi intézkedésekről, ezeknek a jogsértésekkel arányban kell állniuk. A tagállamok csak minősített többséggel térhetnek el az Európai Bizottság előterjesztéséről. Ezt követően a magyar kormány megtámadhatja az Európai Törvényszék előtt ezt a határozatot. Ez azonban nem jelent feltétlenül halasztó hatályt a pénzek elvonására. A brüsszeli döntés kapcsán az első reakciók között Ujhelyi István szocialista EP-képviselő közleményében többek között a következőket írta: „A Fidesz-kormány bűnei miatt eddig példátlan módon már befagyasztottak mintegy 2500 milliárd forintot a Magyarországnak járó helyreállítási forrásokból, de a jogállamisági sérelmek miatt veszélybe kerülhet a hétéves költségvetésből szintén hazánknak járó mintegy 14 ezer milliárd forint támogatás időbeni lehívása is. A hatalmon lévőknek egyetlen lehetséges megoldása maradt arra, hogy a lehető leggyorsabban rendezzék a helyzetet: csatlakoznak az Európai Ügyészség intézményéhez.”

(hvg, ú)