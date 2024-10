Az EU bővítéséről és Ukrajnáról tárgyalt Krakkóban az államfő

Pellegrini szerint tisztelettel és megértéssel tárgyaltak egymással a csoport tagjai, ami szerinte a mai világban egyre ritkább a politikusok között. „Felelősek vagyunk a jövőnkért, és egyik ország sem elszigetelt terület. A jelenlegi geopolitikai helyzetben az együttműködés a legfontosabb” – zárta a köztársasági elnök.

Az államfők megállapodtak abban, hogy további országokkal, azaz Ukrajnával és Moldovával, illetve a balkáni országokkal kell bővülnie az uniónak. „Az Európai Unió bővítése mindenki számára nagyon fontos, hiszen lehetőséget teremt Európa biztonságának megerősítésére és a további gazdasági fejlődésre, de a bővítés nem automatikus. Sok munka áll még a tagjelölt országok előtt, továbbá számos fájdalmas, de alapvető reform is” – mondta a miniszterelnök.

Az energiabiztonsággal kapcsolatban megjegyezte, hogy az országoknak folytatniuk kell az ellátási láncok diverzifikálását és az energiahálózatok közötti összeköttetések kiépítését. Pellegrini a védelmi ipar fejlesztésének fontosságára is felhívta a figyelmet.

Rumen Radev bolgár államfő elmondta, az Európa jövőjét érintő fontos kérdésekről tárgyaltak. Prioritásnak tartja, hogy béke legyen a kontinensen. Katerina Sakellaropoulos görög államfő is a békéről és a háborúkról beszélt. Alan Karis észt elnök szerint az agresszor Oroszországnak meg kell térítenie a károkat, amit okozott.

Nataša Pirc Musar szlovén államfő közölte, Szlovénia továbbra is segíteni fogja Ukrajnát. Utalt az EU és az Egyesült Államok közötti transzatlanti kapcsolatokra is. Szerinte bármelyik jelölt nyeri is az elnökválasztást Amerikában, Európának tárgyalnia kell a győztessel. „A transzatlanti partnerségnek komoly szerepe van. Európa biztonsága szempontjából ez kulcsfontosságú, függetlenül attól, ki nyeri az elnökválasztást Amerikában” – tette hozzá Pellegrini.

Pénteken a lengyelországi Krakkóban, a lengyel királyok történelmi székhelyén, a Wawel-kastélyban tárgyaltak az európai államfők. A csúcstalálkozó házigazdája Andrzej Duda lengyel államfő volt. Bulgária, Észtország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Németország Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Olaszország államfője ült tárgyalóasztalhoz. A megbeszélés napirendi pontjai között voltak a 2025 első félévében esedékes lengyel EU-elnökség prioritásaival is.

Az Arraiolos-csoport uniós tagállamok államfőinek informális politikai fóruma. Nevét a portugál Arraiolos városról kapta, ott volt az első találkozó 2003-ban. Szlovákiát először Zuzana Čaputová volt köztársasági elnök képviselte a csoport 2022-es ülésén.