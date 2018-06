Az amerikai first lady nem utazott el Kanadába és nem lesz ott Szingapúrban sem

Washington | Melania Trump amerikai first lady nem utazott el Donald Trump elnökkel együtt a G7-es országcsoport kanadai csúcsértekezletére, és nem lesz ott a jövő héten Szingapúrban sem, ahol Donald Trump és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csúcstalálkozóját tartják.

Több amerikai médium - köztük az ABC televízió, a CNN hírtelevízió vagy a Newsweek című lap - egybehangzóan jelentette pénteken, hogy Melania Trump azért nem kíséri el az elnököt sem Kanadába, sem Szingapúrba, mert "nagy, négyórás műtéten esett" át, amikor csaknem egy hónappal ezelőtt váratlanul megoperálták a Walter Reed katonai kórházban.

"El akart utazni velem, de nem teheti, az orvosok azt mondják, még legalább egy hónapig nem ülhet repülőgépre. Négyórás, nagy műtétje volt, de most már remekül van" - közölte Kanadába indulása előtt a riporterekkel Donald Trump. Az elnök ezzel eddig ismeretlen részletet tárt fel hitvese egészségéről.

A Fehér Ház korábban viszonylag jelentéktelen beavatkozásként említette Melania Trump műtétjét, és Stephanie Grisham, a first lady sajtótitkára mindig elzárkózott a részletesebb információktól. Az amerikai sajtóban találgatások kaptak lábra, kivált, mert az elnök felesége csaknem egy hónapig nem mutatkozott, s valamennyi hivatalos programját lemondták. A héten szerdán jelent meg először - 27 nap után - a nyilvánosság előtt, egy nem sajtónyilvános rendezvényen a Fehér Házban. A vendégek mobiltelefonjaival készült képekből azonban néhány eljutott a sajtóhoz is, és az újságírók ezek alapján próbáltak meg következtetéseket levonni Melania Trump egészségi állapotáról.

Donald Trump a héten emiatt több Twitter-bejegyzésben is ostorozta a sajtót. "A fake news (hamis hírek) médiája tisztességtelen és rosszindulatú a feleségemmel, a mi nagyszerű first ladynkkel, Melaniával. Miközben lábadozik, írtak róla mindent, azt, hogy halálán van, hogy csak arcfelvarráson esett át, hogy elhagyta a Fehér Házat (és engem), és visszament New Yorkba vagy Virginiába" - írta egyik mikroblog-bejegyzésében Donald Trump. De valamennyi bejegyzésben leszögezte, hogy "a first lady remekül van".