Végleg szétszakadt a Za ľudí

Mária Kolíková Richard Sulíkkal közösen jelentette be, hogy a továbbiakban az SaS-t erősíti - TASR-felvétel

Mária Kolíková igazságügyi miniszter hat parlamenti képviselővel együtt elhagyja a Za ľudít. A tárcavezető és a szövetségesei távozása több kérdést is felvet, például hogy maradhat-e a miniszter a posztján, illetve hogy mi lesz a korábbi pártja megcsonkult parlamenti frakciójával.

A Za ľudíban kirobbant belső konfliktusról hetek óta lehetett olvasni a sajtóban, a főszereplő a párt két minisztere, Veronika Remišová és Mária Kolíková. A viszály alapvetően a párton belüli hatalmi pozíciók miatt kezdődött, s végül odáig fajult, hogy a Za ľudí több képviselőjének is meg kellett válnia az államigazgatásban betöltött posztjától. Kolíková nemrég visszahívta az igazságügyi tárca államtitkárát, Michal Luciakot, aki így visszaült a párt parlamenti frakciójába, ezzel kigolyózva Viera Leščákovát, Remišová egyik fontos szövetségesét. A pártelnök sem tétlenkedett, ezután leváltotta Zuzana Kumanovát, a kulturális minisztérium kisebbségekért is felelős államtitkárát, és a helyére ültette Leščákovát.

A helyzet hamar tarthatatlanná vált, Kolíková pedig úgy döntött, elhagyja a pártot. Hat képviselőtársával, Marek Hattasszal, Vladimíra Marcinkovával, Vladimír Ledeckývel, Ján Ben-číkkel, Tomáš Lehotskýval és Michal Luciakkal az SaS-hez csatlakozott. Külön platformot hoznak létre Igazságos Szlovákiáért néven, és ennek keretében lépnek be az SaS parlamenti frakciójába, de egyelőre nem lesznek párttagok. Kolíková sem lép be a pártba, ahogy Richard Sulík fogalmazott, „Ivan Korčokhoz hasonlóan az SaS miniszteri klubját erősíti” (vagyis nem hivatalos párttag, de az SaS-t képviselve tevékenykedik).

Ebből a kijelentésből pedig az is következik, hogy Sulíkék továbbra is Kolíkovát szeretnék az igazságügyi minisztérium élén látni. Ez azonban problémákba ütközhet, hiszen a koalíciós szerződés értelmében a Za ľudí két minisztert ad a kormányba, így viszont csak egy minisztere maradt, Remišová. Sulík ennek ellenére hangsúlyozta: pártja alapvető követelései közé tartozik, hogy Kolíková miniszter maradjon, így viszont át kellene írni a koalíciós szerződést.

Mária Kolíková távozása a koalícióban is problémákhoz vezethet - TASR-felvétel

Igor Matovič pénzügyminiszter, az OĽaNO elnöke úgy véli, a megállapodásokat továbbra is be kellene tartani, vagyis ezzel arra utalt, hogy szerinte Kolíková helyett új minisztert kellene választani, akit a Za ľudí jelöl. A korábbi miniszterelnök egyébként sem kedveli Kolíkovát, mivel meg van róla győződve, hogy az igazságügyi tárcavezető korábban részese volt egy, a minisztériumnál zajló pénzügyi csalásnak.

Boris Kollár (Sme rodina) ennél általánosabban fogalmazott, szerdai sajtótájékoztatóján a házelnök pusztán annyit mondott, ő nem kívánja sem Kolíková, sem Remišová távozását. A Sme rodina vezére úgy véli, a kialakult helyzetről a koalíciós tanács ülésén kell megegyezniük, ezért nem akar a sajtón keresztül üzengetni a többi pártelnöknek. Újságírói kérdésre azonban nem zárta ki, hogy beleegyezne a koalíciós szerződés átírásába.

Remišová: Ez árulás

Veronika Remišovát saját bevallása szerint nem érte váratlanul a távozók bejelentése, állítólag már hetek óta tárgyaltak az SaS-szel.

„Távozásukat a párt értékeinek, programjának, valamint összes tagjának elárulásaként értékelem”

– jelentette ki a régiófejlesztésért felelős miniszter a szerdai sajtótájékoztatóján. Később a párt sajtóosztálya bővebb közleményt is kiadott, melyben leszögezték, továbbra is ki fognak tartani a szavazóik mellett, akiknek megígérték, hogy végrehajtják a választási programjukat.

„A tisztviselők távozása után a Za ľudí még fáradhatatlanabbul fog dolgozni azért, hogy az értékeit és az elképzeléseit érvényesíteni tudja. A regionális struktúrák több száz képviselője szeretne egy friss újrakezdést, amelyet jó és értelmes megoldásokra alapoznának. Alapvető álláspontunk, hogy ne térjünk el attól az értékrendtől, amihez a párt igazodik”

– üzente Remišová nevében a párt sajtóosztálya.

Lehet-e újrakezdeni?

Hogy ez az újrakezdés mennyire valósulhat meg, az egy másik kérdés, hiszen a parlamentben mindössze egy négytagú frakciójuk maradt, így szóba került az esetleges felszámolásuk is, hiszen a törvény értelmében egy parlamenti frakciónak legalább nyolctagúnak kell lennie. Boris Kollár ezzel kapcsolatban azt mondta, bízik benne, hogy a parlament elnökeként nem kell meghoznia ezt a lépést, de minden egyes részletről tárgyalnia kell a koalíciós partnereivel. Példaként azt az esetet hozta fel, amikor több mint 10 évvel ezelőtt még Richard Sulík volt a parlament elnöke, és ő is engedélyezte az akkori SNS-frakciónak, hogy hét képviselővel működjenek.

Az is kérdéses, hogy a képviselők távozása mennyire tépázza meg a párt támogatottságát. A Za ľudí ugyanis az utóbbi felmérésekben rendre a parlamenti küszöb alatt teljesített, a legutóbbi AKO-felmérésben például mindössze 3 százalékra mérték a pártot. Ezzel kapcsolatban felkerestük Václav Hříchet, az intézet igazgatóját, és rákérdeztünk, milyen hatással lehet ez Remišováék preferenciáira. A szakértő úgy véli, hogy a történtek hatása nem azonnal fog mutatkozni.

„Mi például a napokban végzünk adatgyűjtést, és az új felmérésben ezt még nem győzzük behozni”

– nyilatkozta lapunknak Hřích, hozzátéve, hogy sok függ attól, mi lesz végül a párt sorsa a koalíción belül.

„A párt kettészakadása nem akkora újdonság, már hónapok óta beszélnek róla, és a párt szavazói leginkább az elnök, vagyis Remišová személyéhez kötődnek. Amíg az ő pozíciója meg nem gyengül, például a kormányban, addig nem feltételezek nagyobb visszaesést”

– jegyezte meg a szakember.

Erősödő Sulíkék?

Richard Sulík a sajtótájékoztatón többször is kiemelte, hogy ezzel a pártjáé lett a második legerősebb koalíciós frakció a parlamentben. Az SaS a közvélemény-kutatásokban is jól teljesít, már hónapok óta a második legerősebb pártként mérik, megelőzve az OĽaNO-t és a Sme rodinát is. Václav Hřích azonban nem hiszi, hogy az új tagokkal az SaS olyan sokat nyert volna, legalábbis ami a támogatottságot illeti.

„A Za ľudí támogatottságának visszaesése nem nyújt nagy potenciált a szavazók átvándorlására, hiszen már eleve kevés szimpatizánssal rendelkezik a párt. Az SaS-nél inkább az lesz érdekes, hogy a növekedésük a következő hónapokban is folytatódik-e, vagy már elérték a támogatottsági plafont. Az is fontos lesz, hogy kezelik majd a Smer preferenciáinak növekedését, amely a Hlas kárára egyre inkább behozza őket”

– zárta az AKO vezetője.

Vissza az OĽaNO-ba?

Igor Matovič szerdai nyilatkozata kapcsán az is felmerült, hogy Remišová esetleg visszatérhet az OĽaNO-ba. A pénzügyminiszter ugyanis azt mondta, szerinte Remišová sosem hagyta el igazán a pártot, egy kicsit eltévedt, de talán egyszer visszatér. A Za ľudí elnöke azonban elutasította ezt a lehetőséget.

„Igor Matovič minden bizonnyal egy kollegiális gesztusnak szánta ezt a megjegyzést, de nem, egyelőre nem tárgyaltunk ilyesmiről”

– jegyezte meg.