Új Szó-stúdió: El kell dönteni, mi a kormányforma

Az Új Szó-stúdió legfrissebb adásában a kormányalakítást és annak alkotmányos kérdéseit boncolgattuk. Adásunkban arról is beszéltünk, megállapítható-e mit hozhat a szlovákiai magyarság számára a 4. Fico-kormány és olyan kérdéseket is megvizsgálunk, mint azt, hogy mit is jelent Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos azonnali menesztése, vagy hogy mit gondol Öllös László a kormány stabilitásáról. Telefonon pedig Mészáros Lajos, korábbi alkotmánybíró mondja el az alkotmányjogi kérdésekben elfoglalt álláspontját.