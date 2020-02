Kotleba támogatja Ficót és Dankót a rendkívüli ülés összehívásában

Peter Pellegrini (Smer) kormányfő váratlanul bejelentette, hogy a kormány még a választás előtt a duplájára akarja emelni a családtámogatások összegét és bevezeti a 13. nyugdíjat. Erre beindult Andrej Danko fantáziája is, az SNS elnöke azt javasolta, töröljék el az autópályadíjakat. A Híd nem támogatja a választás előtti pénzszórást.

Pozsony | Peter Pellegrini (Smer) kormányfő váratlanul bejelentette, hogy a kormány még a választás előtt a duplájára akarja emelni a családtámogatások összegét és bevezeti a 13. nyugdíjat. Erre beindult Andrej Danko fantáziája is, az SNS elnöke azt javasolta, töröljék el az autópályadíjakat. A Híd nem támogatja a választás előtti pénzszórást.

Az intézkedések miatt a Smer és az SNS még a parlamenti választás előtt rendkívüli parlamenti ülést akar összehívni, a Híd máris közölte, hogy nem vesz részt rajta. A szélsőjobboldali ĽSNS azonban este bejelentette, támogatják az ülés összehívását.

A kormány szerdán jóvá akarja hagyni a családi támogatások 2021-től való megduplázását és a 13. nyugdíj bevezetését, melyet már idén decemberben megkapnának a nyugdíjasok a karácsonyi kiegészítés helyett. A kormány törvényjavaslatait ezután a parlamentnek kellene jóváhagynia. A Smer megkezdte a rendkívüli ülés összehívásához szükséges képviselői aláírások összegyűjtését.

Peter Pellegrini kormányfő szerint azért sürgős az intézkedések elfogadása, mert ha a választás után a mostani ellenzék alakítana kormányt, leállítaná az idősek és a fiatal családok támogatását. A miniszterelnök szerint a családtámogatások megduplázása jövőre 300 millió, a 13. nyugdíj pedig 500 millió euróba kerülne.

A Smer javaslata szerint az eddig létező karácsonyi nyugdíjat alakítanák át 13. havi juttatássá. Az intézkedéshez szükséges 500 millió euró egy részét a karácsonyi nyugdíjakra szánt összegből fedeznék. Pellegrini miniszterelnök az intézkedések elfogadtatása céljából összehívott rendkívüli parlamenti ülést az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának leállítására is felhasználná. Bízik abban, hogy lesz legalább 76 képviselő a napirend megszavazására.

Az államfő, Zuzana Čaputová tanácsadója, Peter Kubina szerint azonban nem lehetséges, hogy az egyezményről gyorsított eljárásban tárgyaljanak, mivel nemzetközi szerződésről van szó.

Dankonak is vannak ötletei

Andrej Danko azzal a feltétellel egyezett bele a rendkívüli ülés összehívásába, hogy az Isztambuli Egyezményről is tárgyaljanak, illetve, hogy a kormány indítványozza az autópályadíj eltörlését a 3,5 tonna alatti járművek számára. Az autópályadíjat a természetes személyek és a vállalkozók járművei számára is megszüntetnék. Az intézkedést egyben felhívásnak is szánják, amelynek célja, hogy megváltoztassák az útdíj mértékét és az autópályák építésének rendszerét. „Nem akarok az emberek előtt szégyenkezni amiatt, hogy az állam autópályadíjat fizettet velük” – mondta a pártelnök.

A Híd nem szórná a pénzt

Bugár Béla, a koalíciós Híd elnöke kérdésünkre elmondta, pártja nem fog részt venni a rendkívüli parlamenti ülésen. „A Híd felelős parlamenti párt, ezért semmi olyat nem támogat, ami káoszt okozhat” – mondta Bugár. Hozzátette, az egyes minisztériumokkal a költségek visszafogásáról állapodtak meg, a Smer által jelzett intézkedések 800 milliós költsége azonban ezzel szembe megy. Arról is beszélt, a koalíció korábban arról állapodott meg, hogy idén év elején már csak olyan törvényeket tárgyalnak meg a parlamentben, amelyeket az államfő megvétóz. A Smer által javasolt intézkedéseket pedig eddig még a parlament elé sem terjesztették be. A Híd elnöke szerint előfordulhat, hogy a Smernek, az SNS-nek a Kotleba-féle szélsőjobboldali ĽSNS-szel meglesz a parlamenti többsége.

Tanácstalan pénzügy

A tervezett intézkedéssel kapcsolatban a pénzügyminisztérium közleményében azt írja, egyelőre nem ismerik a javaslat pontos tartalmát, így nem tudják, mit jelentene mindez a költségvetés számára. Hozzáteszik azonban, hogy az idei évre vonatkozó kiadási megkötések miatt rendkívül nehéz elkülöníteni a forrásokat.

Háborgó SaS

Az ellenzéki SaS a Smer javaslatát „választási korrupciónak” nevezte. Szerintük az ilyen populista lépésekkel el akarják fedni, hogy szétlopták az országot. „Érzik a vesztüket, és az utolsó pillanatban még a saját kampányukra akarják felhasználni az adófizetők pénzét” – írja a párt a közleményében, és arra figyelmeztetnek, megengedhetetlen, hogy a távozó kormány felégetett földet hagyjon maga után. Egyben felszólítják a bűnüldöző szerveket, lépjenek fel az ilyen „választási korrupció” ellen.