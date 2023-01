Több idejük lehet a mentősöknek az indulásra, ha koronavírus miatt riasztják őket

Az új év kezdete óta nagyon meleg idő van az országban, de egész Európában is, és ez a következő napokban is így marad. A magasabban fekvő területeken nappal 0 és 5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, az alacsonyabban fekvő helyeken a tíz fokot is elérheti a levegő hőmérséklete – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).